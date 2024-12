Rikki, un regalo de lo más original para estas Navidades

Hace mucho ya que la tecnología no sorprende. Avanza con pasos agigantados, saturando de dispositivos cada vez más rápidos, más complejos, más conectados, pero el efecto “wow” es cada vez más difícil de conseguir. En ese sentido, ha tenido que llegar el anillo Rikki, un dispositivo minimalista, elegante, sobrio que no necesita batería, ni móvil, ni wifi y con el que se puede pagar en cualquier lugar con un simple gesto de la mano, para sorprender de verdad y recordar que "menos es más".

Este diminuto artefacto es la apuesta con la que la empresa tecnológica Rikki ha estado posicionándose en el mercado español este 2024 como uno de los mejores regalos de estas navidades, ya que es ideal para sorprender a los amigos y familiares con un artículo tan rompedor.

El innovador anillo para pagar de Rikki Pagar con un simple gesto de la mano llama la atención cada vez que se utiliza Rikki. Y, como pasaba en los buenos tiempos en los que se estaba inventando casi todo, la gente hoy pregunta "¿Y eso?, ¿en serio has pagado con un anillo? El efecto “wow” está más que logrado.

Rikki es una fintech asentada en Barcelona y conformada por un equipo que tiene una amplia experiencia en la creación de startups. Como ocurre en las compañías de este tipo, el eje central de toda su operación radica en la tecnología. Estos emprendedores tratan de conjugar la innovación con diseño y funcionalidad.

El resultado ha sido Rikki, el anillo para pagar. Con un diseño minimalista, los anillos Rikki combinan elegancia, tecnología y seguridad. Son resistentes al agua, a los golpes y funcionan sin necesidad de batería. Estos dispositivos se pueden activar o desactivar con solo un clic desde su aplicación móvil. Solo hay que acercarlo al datáfono de la misma manera que se hace con una tarjeta contactless para pagar y, a diferencia de otros dispositivos inteligentes, Rikki no depende del móvil para realizar la transacción.

A pesar de ser un dispositivo de alta tecnología, los desarrolladores de Rikki se han enfocado en diseñar una joya. En el catálogo de la empresa se pueden observar modelos como Titanio, Negro espacial, Gris antracita, Blanco lunar y Rosa barbie. Esta diversidad de propuestas permite satisfacer cualquier gusto estético de quien lo lleva puesto.

Lo que viene con la compra de un anillo Rikki Rikki viene en un elegante joyero que contiene el anillo en sí y lo acompaña un medidor de talla por si es necesario hacer algún cambio.

El joyero está hecho artesanalmente de madera de olivo con un diseño simple y elegante. Se aprovecha madera de poda y se usa una variedad de olivo antigua con una veta muy bella.

Cada pieza es única y lo que se consigue es reciclar la madera de olivo que normalmente se desperdicia, creando así un objeto útil que complementa el anillo. La tapa del joyero también es reutilizable dado que en realidad es un posavasos que en el dorso lleva el QR con la guía de configuración del anillo. Con todo esto, Rikki ha conseguido crear un packaging ecológico, totalmente reutilizable y de km 0.

El anillo Rikki se puede vincular a casi cualquier tarjeta de débito o crédito de un banco español o de la Comunidad Europea, usando alguna de estas dos opciones: vinculación directa o a través de una tarjeta puente. En vinculación directa, Rikki funciona con más de 150 bancos europeos aunque en España, por ahora, hay solo dos bancos que están tecnológicamente preparados para esto - Revolut y Unicaja.

Para cualquier otro banco español es necesario crear la tarjeta puente que redirecciona los gastos del anillo a la tarjeta tradicional.