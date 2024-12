EcoLOGIC, la inteligencia artificial de ASSA ABLOY para optimizar el ahorro energético

El ahorro energético y la sostenibilidad se han convertido en prioridades esenciales para pequeños comercios y locales a pie de calle, un sector especialmente afectados por el aumento de los costes energéticos y la necesidad de optimizar recursos. En este contexto, ASSA ABLOY ha desarrollado ecoLOGIC, una solución basada en inteligencia artificial (IA) que optimiza la eficiencia energética en puertas automáticas peatonales, ofreciendo a los propietarios una herramienta innovadora para reducir su consumo energético y contribuir a un futuro más sostenible.

EcoLOGIC, tecnología al servicio de la sostenibilidad Diseñada exclusivamente para puertas automáticas peatonales, ecoLOGIC utiliza IA y algoritmos avanzados para analizar patrones de uso, condiciones ambientales y necesidades específicas de cada establecimiento. Gracias a esta tecnología, es capaz de ajustar automáticamente el funcionamiento de las puertas para minimizar las pérdidas energéticas y maximizar la eficiencia operativa.

Por ejemplo, en condiciones de bajas temperaturas, ecoLOGIC regula la apertura y cierre de las puertas con mayor precisión, evitando que el aire caliente escape del interior. De manera similar, en climas cálidos, la aplicación controla la frecuencia y el tiempo de apertura para mantener una temperatura agradable sin depender en exceso de sistemas de climatización. Estas capacidades permiten no solo reducir el consumo energético, sino también mejorar la experiencia del cliente en el local.

ASSA ABLOY reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica a través de ecoLOGIC, que combina eficiencia energética, conectividad y la potencia de la inteligencia artificial. Esta herramienta no solo contribuye a la reducción de emisiones de carbono, sino que también ayuda a los pequeños comercios a optimizar costes operativos en un contexto económico desafiante.

Conectividad y gestión eficiente La solución ecoLOGIC se integra con sistemas de conectividad digital, ofreciendo a los propietarios de pequeños comercios la posibilidad de supervisar y ajustar el comportamiento de las puertas en tiempo real a través de dispositivos móviles o paneles de control centralizados. Esto permite una gestión más eficiente y personalizada, adaptada a las necesidades diarias de cada establecimiento.

Además, ecoLOGIC proporciona informes detallados sobre el ahorro energético alcanzado y el impacto ambiental positivo, fomentando una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y el consumo responsable de energía.

EcoLOGIC representa un paso adelante en la integración de soluciones inteligentes para puertas automáticas peatonales, alineando la funcionalidad con objetivos de sostenibilidad. ASSA ABLOY continúa trabajando en el desarrollo de tecnologías que apoyen la transición hacia un futuro más conectado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

La implementación de ecoLOGIC en locales a pie de calle destaca como una medida concreta para adaptarse a las exigencias del mercado actual, donde la eficiencia energética y la sostenibilidad no solo son deseables, sino imprescindibles. Con soluciones como esta, ASSA ABLOY ofrece a los pequeños comerciantes una herramienta práctica para conseguir un ahorro energético, mientras mejora la operatividad y la experiencia del cliente.