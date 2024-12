Nuevos modelos de negocio, ¿el network marketing y Ringana, moda o rentabilidad real?

Desde hace algunos años nuestro mundo convive con un tipo de negocio importado desde el mundo anglosajón, que se denomina network marketing y que básicamente consiste en un modelo fundamentado en la creación de una red de distribuidores comerciales, que se convierten en la base de crecimiento económico del negocio. Este modelo que nació en los años cuarenta del pasado siglo, realmente no llegaría a España con cierta relevancia, hasta aproximadamente finales de la primera década del siglo XXI, impulsado por la “facilidad” que presentaba para el atuoempleo, en una situación de crisis económica muy aguda en España. Y lejos de ser una moda, es un modelo que se ha terminado imponiendo y encontrando un hueco como salida profesional de calidad para un número cada vez mayor de personas.

Hay gran cantidad de empresas que hoy han optado por este modelo para crecer, y se puede poner el foco en una de las que parece estar más de moda. Se trata de Ringana, una empresa austriaca de cosmética fresca que está creciendo a un ritmo muy importante. Son multitud los ejemplos que se pueden encontrar de networkers asociados a Ringana, como es el caso de Gloria Alcalá, una joven jienense bioquímica de formación, e investigadora de profesión que ha encontrado precisamente en esta empresa, en los productos que comercializa y en su forma de trabajar, la respuesta a sus anhelos profesionales.

Son muchas las personas que se cuestionan si Ringana es una oportunidad real de futuro o es una estafa, son muchas las historias que se oyen. La información y la desinformación se dan la mano, provocando un nivel de infoxicación que hace que aquellas personas que busquen información planteándose una opción como Ringana para encontrar no solo una profesión, sino que también un propósito en sus vidas, se topen con un muro de opiniones contradictorias, que hacen que no sepan muy bien qué hacer. Por ello resulta de especial interés ahondar en las experiencias en primera persona de profesionales que han optado por este modelo no ya de negocio, sino que mucho más, por este modelo de vida, y que se sienten plenas con el mismo.

Para finalizar tan solo incidir en que es una alternativa para personas que quieren trabajar, pero que tienen un estilo de vida que prima la libertad, la independencia, y la conciliación, y que además tienen una conciencia social superior a la media y una preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente que les hace ser sensibles tanto a los productos con los que van a trabajar, como al tipo de empresa con la que lo van a hacer. El caso de Gloria Alcalá, una científica que ha terminado sumándose de forma más que convencida a Ringana, puede servir para aclarar muchas dudas que surjan entre aquellas personas que se están planteando dar el paso.