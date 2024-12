Un espacio de moda y arte, la nueva tienda de Rotherz

Rotherz abre las puertas de su nueva boutique en el corazón de Madrid Rotherz continúa expandiendo su presencia y ha inaugurado una nueva boutique en la exclusiva calle Ayala 102, en pleno barrio Salamanca, una de las zonas más prestigiosas de Madrid. Este espacio no solo es una tienda, sino una experiencia que combina moda, arte y estilo.

En esta nueva ubicación, los clientes pueden explorar toda la nueva colección de Rotherz. Desde sudaderas heavyweight oversize hasta camisetas personalizadas, pasando por gorras, bandanas, sweaters de punto y las icónicas track jackets retro, cada prenda está disponible para probar, admirar y adquirir. Además, el diseño de la tienda es una obra de arte en sí misma, decorada con cuadros de artistas que apoyan la marca, creando un ambiente único que refleja la esencia creativa de Rotherz.

La inauguración oficial, celebrada el pasado viernes 6 de diciembre, fue todo un éxito. El evento atrajo a una gran cantidad de asistentes, entre los que destacaron figuras influyentes como el influencer Mowlihawk, el DJ Armin Heidari y el cantante Xriz, además de representantes de la prensa y amantes de la moda urbana. La velada estuvo llena de estilo y emoción, marcando un hito importante para la marca.

La boutique tiene un horario amplio y cómodo, abriendo sus puertas de lunes a domingo de 11:00 a 21:00, lo que permite a los clientes disfrutar de una experiencia de compra relajada y completa.

Con esta apertura, Rotherz refuerza su compromiso con ofrecer no solo ropa de calidad, sino también un entorno que celebra el arte y la innovación. Si se está en Madrid, no se puede dejar de visitar este nuevo punto de encuentro para los amantes de la moda.