Repara tu Deuda Abogados cancela 9.000 € en Lleida (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado no pudo hacer frente a su hipoteca y a sus gastos básicos después de su divorcio El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Lleida (Catalunya) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado liberado de una deuda de 9.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el motivo de la insolvencia del deudor se encuentra en su divorcio. Con sus ingresos no pudo pagar el préstamo hipotecario de la vivienda que tenía y, en paralelo, cubrir los gastos propios más esenciales. Esto generó una situación de sobreendeudamiento de la que ha tenido que salir mediante la Ley de Segunda Oportunidad”.

Este mecanismo fue aprobado por el Parlamento de España en el año 2015. Gracias a la difusión de los casos de éxito, cada vez son más las personas conocedoras de la existencia de una salida legal y efectiva a todos sus problemas financieros. Esto hace que quienes viven angustiados puedan levantarse de nuevo alejados de sus miedos y reactivarse en la vida económica con total normalidad.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es que resulta fundamental contar con un despacho de abogados con experiencia contrastada de años en cancelar las deudas. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas de todo el ámbito nacional.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora desde hace tiempo en que nadie se quede sin saber que existe un mecanismo eficiente de cancelación de deudas. “Esta legislación -declaran los abogados- cuenta con un gran impacto social por su gran influencia en la vida de las personas. Por esa razón, es imprescindible que llegue al mayor número de particulares y autónomos endeudados que quieren acabar con todas sus dificultades”.

El despacho, especializado también en la defensa de los intereses de los consumidores, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. Se trata de comprobar si existen cláusulas abusivas para así procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.