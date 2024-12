Dani Ciscar, investigador y formulador; 'Aplicar cambios sencillos en tu vida puede transformar tu salud'

Después de La Crema Ciscar – La verdadera nutrición científica aplicada a la alimentación curativa, Dani Ciscar retorna al universo literario con un nuevo ejemplar para quienes desean cambiar su vida a través de la nutrición y la investigación científica.

Homo Toxicus - La nueva era tóxica del ser humano es un nuevo viaje hacia el autocuidado, hacia la comprensión del actual estilo de vida y cómo afecta a la salud y, sobre todo, al conocimiento para neutralizar sus efectos negativos.

Dani Ciscar, experto en nutrición ortomolecular y director de Nutrición Científica Barcelona, ha volcado en este volumen -descargable por tiempo limitado en la web de NCB- sus más de 16 años de experiencia clínica para ofrecer a los lectores una guía de cómo ‘descontaminar’ sus organismos, previa comprensión del origen biológico, fisiológico y bioquímico de su intoxicación.

Se conversa con el terapeuta para descubrir las claves de Homo Toxicus.

¿Cuáles son los principales problemas de salud derivados de vivir en un mundo toxicus?

La exposición continua a tóxicos en el ambiente impacta la salud a largo plazo, acumulándose en el cuerpo y generando diversos problemas. Esta acumulación puede derivar en enfermedades crónicas, trastornos funcionales, afectar el sistema nervioso y provocar alteraciones cognitivas. Además, el sistema inmunológico se debilita, aumentando la susceptibilidad a infecciones y enfermedades. También se ven afectadas las emociones, con posibles síntomas de ansiedad, estrés y depresión.

En conjunto, estos efectos evidencian un deterioro silencioso y progresivo de la salud, que subraya la necesidad de reducir la exposición a tóxicos medioambientales.

Microplásticos en los peces que comemos, pesticidas en las verduras, micotoxinas en forrajes para vacas... Hoy día, ¿hay algo que esté libre de tóxicos?

Hoy en día, ningún alimento está completamente libre de tóxicos. La contaminación ambiental afecta a cultivos, peces y animales de granja, exponiéndolos a microplásticos, pesticidas y otros compuestos dañinos.

Aunque los alimentos de origen ecológico suelen tener menos residuos tóxicos, no están completamente exentos debido a la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Esta realidad subraya la necesidad de prácticas agrícolas más sostenibles y regulaciones estrictas para reducir la carga de tóxicos en nuestra alimentación.

Ante esto surge la pregunta: ¿se puede ser un homo sanus en un mundo toxicus sin necesidad de irse a vivir a La Antártida o la selva amazónica?

Sí, es posible vivir de forma saludable en un mundo tóxico y ser un homo sanus, sin necesidad de aislarse. La clave está en tomar conciencia sobre las fuentes de contaminación en la vida diaria, adoptar hábitos que minimicen la exposición a estos tóxicos y conocer los mecanismos naturales del cuerpo para eliminarlos de forma efectiva.

Es fundamental entender los procesos metabólicos de desintoxicación para apoyar al cuerpo adecuadamente, evitando métodos superficiales que suelen ofrecer resultados mínimos.

¿Por qué este nuevo libro ahora? ¿Cuál es el objetivo de Homo Toxicus?

Este libro surge después de 16 años de investigación y experiencia clínica, en los cuales, mediante más de 10,000 análisis, he evidenciado cómo el entorno tóxico actual impacta en nuestra salud. El objetivo de Homo Toxicus es concienciar a la población global sobre estos efectos, promoviendo cambios de hábitos que permitan mejorar la calidad de vida y proteger la salud en un mundo cada vez más contaminado.

Si tuvieras que resumir este libro en tres ideas, ¿cuáles serían?

Si tuviera que resumir mi libro en tres ideas clave serían, en primer lugar, conciencia y cambio diario. No es posible eliminar tóxicos si no prestamos atención a los factores cotidianos que nos exponen a ellos. Es necesario hacer ajustes en nuestros hábitos para reducir esta carga tóxica.

En segundo lugar, conocimiento de los procesos de desintoxicación. Para una eliminación efectiva de tóxicos, es fundamental comprender cómo funcionan los sistemas y órganos del cuerpo en estos procesos, especialmente las fases I y II hepática, que son esenciales para una desintoxicación profunda.

Por último, hábitos saludables y equilibrio. Al incorporar cambios en alimentación, hidratación, ejercicio, y gestión emocional, y al mantener un estilo de vida ordenado, podemos proteger nuestra salud y vivir plenamente sanos en un entorno contaminado.

¿Con qué sensación te gustaría que se quedaran los lectores tras acabar el ejemplar?

Me gustaría que los lectores se quedaran con una sensación de esperanza y motivación. Aunque el libro muestra los efectos negativos de vivir en un mundo tóxico, el mensaje principal es que, al tomar conciencia y realizar pequeños cambios en la vida diaria, es posible reducir esta carga y alcanzar un estado de salud pleno.

A través de consejos prácticos en nutrición, suplementación, interpretación analítica, ejercicio, gestión emocional y bienestar, el libro busca inspirar a las personas a vivir con más salud y felicidad, demostrando que, incluso en un entorno desafiante, el bienestar es posible y alcanzable.

¿En qué va a ayudar este libro a una persona normal? ¿Qué le va a aportar para vivir de manera más saludable?

Este libro ofrece al lector una guía práctica y fundamentada para aplicar cambios sencillos en su vida que probablemente desconocía, y que pueden transformar su salud de manera significativa.

A través de estrategias naturales, el libro enseña cómo minimizar la carga tóxica en el día a día y optimizar el bienestar general.

Basado en experiencia clínica comprobada, proporciona herramientas accesibles que, al integrarse en la rutina, permiten a cualquier persona alcanzar un estado de salud pleno y sostenido, aun viviendo en un entorno contaminado.

¿Cómo te has documentado para su elaboración?

La documentación para el libro proviene de más de 16 años de experiencia clínica, respaldada por miles de análisis realizados a pacientes, en los que evidencié una carga elevada de tóxicos, tanto metales como no metales.

A través de pruebas como mineralogramas (que analizan muestras de cabello o uñas para detectar tóxicos en tejidos profundos), y exámenes de sangre y orina (valorando tóxicos no metales), he constatado altos niveles de estos compuestos en el organismo.

Al relacionar estos resultados con la historia clínica de cada paciente, pude observar cómo muchos problemas de salud están directamente vinculados a esta carga tóxica acumulada.

¿En qué medida tu dilatada experiencia en el campo de la investigación te ha ayudado a gestar esta obra?

Mi experiencia en nutrición, bioquímica e interpretación analítica ha sido fundamental para gestar esta obra. Gracias a estas herramientas, pude identificar y comprender un problema que, lamentablemente, pasa desapercibido en la medicina y nutrición convencionales.

Mi capacidad de observación y análisis me permitió reconocer esta realidad de toxicidad acumulada, una amenaza a la salud que necesita ser visibilizada y abordada con urgencia.