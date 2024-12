Navidades seguras: cinco puntos claves de ADT para reforzar la seguridad del hogar

Checklist para una Navidad segura en cinco pasos: ADT desarrolla los cinco puntos clave de la seguridad del hogar para unas fiestas protegidas, seguras y conectadas Diciembre es sinónimo de chocolate caliente, villancicos, aroma a pino y turrón. La temporada de compartir con familia y amigos da comienzo y con ello también, los desplazamientos a visitar a los seres queridos, los encuentros de final de año y sobre todo, la preocupación por la seguridad de los hogares.

Según los últimos datos de ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, los robos e intrusiones suponen la principal preocupación del 69% de los españoles para este 2025. Para que la sombra de la inseguridad no empañe la magia de la Navidad, ADT aporta 5 consejos de seguridad para que estas Navidades, el hogar se convierta en un refugio seguro y protegido:

El truco de la fiesta fantasma con la creación de reglas automáticas a través de la solución ADT Smart Security que enciendan y apaguen las luces del hogar para bailar al ritmo de los villancicos y creen en el hogar una atmósfera navideña. De esta manera, la casa no parecerá deshabitada en momentos puntuales como la cena de Nochevieja o incluso, en aquellos momentos en los que la familia no se encuentre en ella. Redes sociales en modo avión, evitando compartir los planes de la familia o la ubicación actual en tiempo real. Anunciar que la casa estará vacía es una invitación para los ladrones. La discreción es la mejor aliada en estos casos y la prevención del silencio en las redes es sinónimo de unas vacaciones seguras. Convertir la casa en una fortaleza invisible, reforzando la seguridad en puertas, ventanas y puntos vulnerables que faciliten la entrada a intrusos, con la instalación de dispositivos que alerten deforma temprana ante un intento de intrusión. Además, la instalación de sensores colocados estratégicamente con ADT Smart Security, podrán dar aviso al propietario mediante una alerta a su teléfono móvil e informar en caso de una puerta mal cerrada o abierta. El hogar en la palma de la mano con la visualización constante de la casa a través del teléfono móvil. Las cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas permiten revisar el estado del hogar en tiempo real a través de la App de ADT Smart Security para dar tranquilidad y además, detectar situaciones potencialmente peligrosas, como la presencia de personas desconocidas merodeando los alrededores de la casa. Fomentar el pacto vecinal 2.0 con la creación de grupos de WhatsApp con aquellos vecinos de confianza para estar alerta ante cualquier actividad sospechosa y avisarse mutuamente. Así, facilitando la comunicación instantánea, permite compartir información relevante para crear un entorno más seguro. "La Navidad es la época más especial del año para disfrutar en familia y con amigos. Desde ADT queremos recordar que con una serie de precauciones, el hogar puede convertirse en un entorno seguro donde la familia puede disfrutar plenamente de la magia de las fiestas sin preocupaciones. Contar con una solución como ADT Smart Security, y el respaldo de nuestros operadores en la Central Receptora de Alarmas (CRA), no solo protege los hogares, sino que también brinda la tranquilidad necesaria para disfrutar plenamente de unas fiestas navideñas tranquilas y seguras", comentó José González Osma, director general de ADT.