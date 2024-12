Reducir la huella de carbono empresarial y operar de formar eficiente es posible

Exaccta Xpens: transformando la gestión de gastos hacia un futuro sostenible y digitalizado.

La sostenibilidad y pensar en el futuro del planeta se han convertido en pilares fundamentales en la estrategia empresarial actual, de ahí que la búsqueda de soluciones que contribuyan activamente a la reducción de la huella de carbono y a operar de manera más eficiente y responsable se hayan convertido en obsesión para algunas compañías.

Exaccta Xpens, la plataforma más innovadora en gestión de gastos, se posiciona como un aliado clave para las empresas, y no solo por la facilidad y agilidad que supone para los procesos contables y financieros, sino que, gracias a la digitalización y automatización de su planteamiento, también contribuye activamente a la sostenibilidad de las empresas que la implementan.

¿Cómo contribuye Exaccta Xpens a medir y reducir la huella de carbono? Desplazamientos: Uno de los puntos más novedosos de Exaccta Xpens es la capacidad de la plataforma para ayudar a las empresas a medir y gestionar su huella de carbono derivada de los desplazamientos. Por ejemplo, permite a los usuarios registrar en detalle el tipo de transporte utilizado, indicando si se trata de un vehículo diésel, gasolina, híbrido o eléctrico. Esta funcionalidad proporciona a las empresas una radiografía real del impacto medioambiental de sus actividades, lo que permite establecer políticas internas dedicadas a incentivar el uso de opciones más sostenibles.

Consumo energético en tiempo real: Exaccta se ha comprometido a ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas en cuanto a su impacto ambiental. Además, permite una sincronización automática con los sistemas contables, facilitando un seguimiento en tiempo real del consumo energético y emisiones, asegurando que las empresas puedan cumplir con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Eliminación del papel: A diferencia de los métodos tradicionales que implican la acumulación de recibos y facturas físicas, Exaccta Xpens digitaliza todos los documentos de forma inmediata, eliminando la necesidad de archivarlos, ya que está homologada por la Agencia Tributaria y Haciendas Forales, por lo que ayuda a cumplir con las normativas fiscales manteniendo un registro ordenado y digitalizado de todos los gastos.

Las compañías que han confiado ya en Exaccta Xpens han logrado reducir la acumulación de tickets y facturas hasta en un 80%, contribuyendo a la conservación de recursos naturales, como la tala de árboles y el consumo de agua.

Eficiencia operativa: Con la implementación de Exaccta Xpens se experimenta una reducción en los costes asociados a la gestión de gastos, ya que la automatización reduce la necesidad de intervención manual y minimiza errores, lo que lleva a un ahorro de hasta un 40% en tiempo administrativo.

Según un estudio interno, no solo se optimiza la operativa, sino que también se consigue alineación con las tendencias actuales de sostenibilidad, algo que está en el punto de mira de CFOs.

La sostenibilidad como ventaja competitiva Con Exaccta Xpens no solo se optimiza la gestión de gastos, sino también es posible asumir un compromiso real con la sostenibilidad. Este tipo de iniciativas permiten a las organizaciones cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reforzar su reputación como empresas comprometidas con el futuro del planeta.

Acerca de Exaccta

Es una plataforma de gestión de gastos empresariales que ofrece soluciones automatizadas y digitalizadas para mejorar la eficiencia financiera de las empresas, reduciendo al mismo tiempo su huella de carbono. Compatible con cualquier ERP y homologada por la Agencia Tributaria Española, Exaccta ayuda a sus clientes a avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible y responsable.

Acerca de AJL Principals

AJL Principals, el grupo inversor propietario de Exaccta, es una compañía dedicada a invertir en empresas con necesidad de capital, sin particular sesgo sectorial, a las que propone ayudar activamente en la gestión de sus negocios.

El nuevo equipo directivo al frente de Exaccta desde su adquisición por AJL Principals, está apostando fuertemente por mejorar la tecnología de la App e incrementar su base actual de clientes. Exaccta tiene un programa de capex de en torno a 1M de euros que incluye doblar su plantilla actual y apuntar a su expansión en Europa y LATAM.