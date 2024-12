Schneider Electric anuncia su nuevo SAI Galaxy VXL, el sistema de protección eléctrica de alta densidad más compacto del sector para IA, centros de datos y grandes cargas de trabajo eléctricas

El nuevo SAI ultracompacto ofrece una protección eléctrica de última generación para entornos de infraestructuras críticas, como centros de datos preparados para IA, semiconductores e instalaciones de fabricación comerciales e industriales. El diseño pionero de alta densidad y la arquitectura tolerante a fallos maximizan la disponibilidad y ofrecen una eficiencia de hasta el 99%, al tiempo que minimizan el coste total de propiedad Incluye funciones mejoradas de seguridad y ciberseguridad, funciones de supervisión remota y el plan de servicios de nueva generación EcoCare para prolongar la vida útil y asistencia exclusiva.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización industrial, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo Galaxy VXL, un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico de 500-1250 kW (400 V) altamente eficiente, compacto, modular, escalable y con redundancia, con funciones mejoradas de ciberseguridad, software y seguridad.

Con tan solo 1,2 m² y una densidad de potencia de hasta 1042 kW/m², el SAI Galaxy VXL establece un nuevo punto de referencia en tecnologías de SAI eficientes, sostenibles y avanzadas. Disponible de ahora en adelante en todas las áreas IEC de 400 V del mundo, Galaxy VXL ofrece los niveles más altos de rendimiento energético para entornos de centros de datos de IA, colocación e hiperescala, así como para infraestructuras críticas a gran escala y sistemas eléctricos en edificios comerciales e instalaciones industriales.

Gracias a su diseño compacto pionero en el sector, su suministro de energía de alta densidad y su diseño resistente a la carga de IA, Galaxy VXL maximiza el tiempo de actividad y la disponibilidad de los sistemas de infraestructura que consumen más energía, ya que es capaz de alimentar hasta 1,25 MW en un bastidor y hasta 5 MW con 4 unidades funcionando en paralelo, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y energética para ayudar a minimizar el coste total de propiedad (TCO) de los clientes.

Gracias a las tecnologías de funcionamiento patentadas que presenta, el Galaxy VXL ofrece hasta un 99%, en su modo eConversion, de alta eficiencia, y hasta un 97,5% de eficiencia en el modo de doble conversión, proporcionando protección eléctrica de Clase 1 junto con niveles líderes de reducción de energía, al tiempo que reduce las emisiones de carbono de los SAI en un factor de dos.

Con un tamaño un 52% más pequeño que la media del sector, su diseño modular y escalable también permite niveles de redundancia N+1 para multiplicar por 10 el nivel de disponibilidad del sistema. Además, gracias a su arquitectura modular, los usuarios pueden reducir sus gastos de capital (CapEx) comprando módulos de alimentación a medida que los necesitan, disfrutando de una eficiencia energética optimizada y añadiendo más módulos de alimentación a medida que crece la demanda.

Galaxy VXL también es compatible con baterías de iones de litio y VRLA y, con su función Live Swap, permite un mayor tiempo de actividad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento, ofreciendo tiempos de funcionamiento altamente resistentes, flexibles y predecibles para centros de datos, equipos de IT y cargas eléctricas críticas. Esto se complementa con la monitorización remota desde cualquier lugar a través del software de IT EcoStruxure de Schneider Electric, y una seguridad y conexiones mejoradas, que están certificadas según los últimos estándares de seguridad IEC 62443-4-2, proporcionando una experiencia de gestión remota completamente segura y conectada.

"Con la actual dependencia de los sistemas de infraestructura a gran escala creciendo a un ritmo sin precedentes, es vital que los clientes puedan acceder a las tecnologías más sostenibles, resistentes y eficientes para salvaguardar sus sistemas críticos, al tiempo que reducen su impacto energético y medioambiental", dijo Mustafa Demirkol, VP Offer Management and Marketing of Data Center Systems. "Nuestro nuevo SAI Galaxy VXL combina un diseño compacto, innovador y altamente eficiente con características de seguridad mejoradas para ofrecer una protección de energía líder en el mundo para una amplia gama de aplicaciones de IA, centros de datos e industrias, garantizando que las cargas de trabajo de alta densidad del futuro estén respaldadas por niveles de fiabilidad sin precedentes".

Principales características y ventajas

El SAI Galaxy VXL de Schneider Electric se ha diseñado para ofrecer densidades de potencia que baten récords y con una estructura de alimentación preparada para IA que permite soportar las cargas de trabajo más exigentes desde el punto de vista energético. Por primera vez en la historia, este nuevo SAI proporciona a los clientes módulos de potencia escalables de 125 kW en un espacio de 3U, al tiempo que es capaz de soportar hasta 1,25 MW de carga crítica en un solo bastidor y hasta 5 MW con 4 unidades en paralelo en solo 4,8 M2 de espacio. Entre las principales ventajas se incluyen:

Diseño modular, escalable y de alta potencia : Con una densidad de potencia de 1042 kW por metro cuadrado, los clientes pueden instalar un SAI modular de 1,25 MW en un solo bastidor y añadir módulos de potencia de forma progresiva mediante la flexibilidad de pago por crecimiento.

: Con una densidad de potencia de 1042 kW por metro cuadrado, los clientes pueden instalar un SAI modular de 1,25 MW en un solo bastidor y añadir módulos de potencia de forma progresiva mediante la flexibilidad de pago por crecimiento. Ocupa menos espacio : Con una superficie de 1,2 m², el Galaxy VXL ocupa un 52% menos que la media del sector, con acceso frontal completo y sin espacio libre en la parte trasera, lo que permite aprovechar mejor la potencia y el espacio.

: Con una superficie de 1,2 m², el Galaxy VXL ocupa un 52% menos que la media del sector, con acceso frontal completo y sin espacio libre en la parte trasera, lo que permite aprovechar mejor la potencia y el espacio. Mayor eficiencia y sostenibilidad : El Galaxy VXL proporciona hasta un 99% de eficiencia en modo eConversion y hasta un 97,5% de eficiencia en el funcionamiento de doble conversión. Su tamaño compacto supone una reducción de materias primas y embalajes, e incluye el modo SPoT (Smart Power Test) para pruebas de SAI y módulos de alimentación, con el correspondiente ahorro de electricidad.

: El Galaxy VXL proporciona hasta un 99% de eficiencia en modo eConversion y hasta un 97,5% de eficiencia en el funcionamiento de doble conversión. Su tamaño compacto supone una reducción de materias primas y embalajes, e incluye el modo SPoT (Smart Power Test) para pruebas de SAI y módulos de alimentación, con el correspondiente ahorro de electricidad. Menores gastos de capital y operativos : la mejora de la eficiencia operativa y energética permite reducir las facturas de electricidad, y la facilidad de servicio/mantenimiento equivale a un menor coste de mano de obra para un mejor coste total de propiedad.

: la mejora de la eficiencia operativa y energética permite reducir las facturas de electricidad, y la facilidad de servicio/mantenimiento equivale a un menor coste de mano de obra para un mejor coste total de propiedad. Diseño reforzado y resistente: Galaxy VXL utiliza placas con revestimiento de conformación, capacidad de cortocircuito de 100 kA y un kit sísmico opcional para un diseño mecánico robusto.

Galaxy VXL utiliza placas con revestimiento de conformación, capacidad de cortocircuito de 100 kA y un kit sísmico opcional para un diseño mecánico robusto. Ciberseguridad y seguridad mejorada: Galaxy VXL está certificado conforme a las últimas normas de seguridad IEC 62443-4-2 e incluye la tecnología Live Swap para permitir la sustitución de los módulos de potencia, sin tiempo de inactividad.

Galaxy VXL está certificado conforme a las últimas normas de seguridad IEC 62443-4-2 e incluye la tecnología Live Swap para permitir la sustitución de los módulos de potencia, sin tiempo de inactividad. Mayor vida útil gracias a EcoCare : Con el Galaxy VXL, Schneider Electric introduce la suscripción EcoCare, un plan de servicios de nueva generación que ofrece acceso in situ y remoto de alta calidad a expertos técnicos, monitorización remota 24 horas al día y 7 días a la semana mediante IA, mantenimiento basado en la configuración para minimizar las interrupciones in situ hasta en un 50% y ayuda a prolongar la vida útil de los SAI.

: Con el Galaxy VXL, Schneider Electric introduce la suscripción EcoCare, un plan de servicios de nueva generación que ofrece acceso in situ y remoto de alta calidad a expertos técnicos, monitorización remota 24 horas al día y 7 días a la semana mediante IA, mantenimiento basado en la configuración para minimizar las interrupciones in situ hasta en un 50% y ayuda a prolongar la vida útil de los SAI. Perfecto para centros de datos prefabricados: Con una huella de carbono más reducida, mayor eficiencia y menor coste, el Galaxy VXL proporciona una red troncal resistente para los centros de datos prefabricados del futuro. Aumento de la capacidad para satisfacer la demanda de IA

Esta semana, Schneider Electric también ha anunciado un aumento de la capacidad de asistencia a sus clientes en todo el mundo, a medida que incrementan la demanda de infraestructuras eléctricas sólidas para reforzar sus cargas de trabajo de IA.

Schneider Electric ha reforzado la capacidad de fabricación y producción en varias de sus fábricas globales, donde su capacidad de producción anual superará las 9.000 unidades de SAI Galaxy VXL en 2025. Además, estará disponible en la fábrica de Schneider Electric en Sant Boi, Barcelona, donde los SAI Galaxy VXL se integrarán para formar la base principal de la gama modular prefabricada de soluciones de centros de datos de alta carga de trabajo de Schneider Electric.

El SAI Galaxy VXL de Schneider Electric está disponible para pedidos desde ahora. Para obtener más información, visitar la web.

Recursos relacionados:

Solving AI’s growing pains at the edge with modular data centres

Schneider Electric Increases Production Capacity at its Largest Data Centre Factory in Europe