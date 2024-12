Brunchit abre su local número 13 en Sevilla y continúa su expansión hacia la Plaza Mayor de Madrid

La cadena española líder en el sector brunch consolida su ambicioso plan de expansión internacional.

Madrid, 10 de diciembre de 2024. BRUNCHIT, la cadena española líder en el concepto brunch, celebra la apertura de su decimotercer local en el centro histórico de Sevilla, ubicado en la calle Santas Patronas, 1, en la esquina con la avenida Reyes Católicos, y que estará abierto los 365 días del año. Con este nuevo espacio, la marca reafirma su posición como líder indiscutible en el sector del brunch en España, con una propuesta gastronómica moderna, cálida y de alta calidad que continúa sorprendiendo a sevillanos y viajeros.

Con una superficie de 121 m², el nuevo local ofrece espacio para 50 comensales y cuenta con una amplia terraza exterior ideal para disfrutar del encanto histórico de Sevilla. Como es característico en sus locales, Brunchit Reyes Católicos combina elementos naturales como madera, cerámica y mármol en un diseño moderno, sofisticado y acogedor, que invita a una experiencia relajante para compartir un brunch inolvidable.

Interiorismo único y experiencia en el café de calidad El local sobresale gracias a varios elementos de diseño distintivos: un muro floral, que es una seña de identidad de la marca; un árbol central de gran belleza como foco visual, que se convierte en el protagonista del espacio, y amplias ventanas que permiten el paso de luz natural, creando una atmósfera diáfana y acogedora. En este contexto, el mobiliario se completa con mesas de mármol y sillas de madera.

Además, BRUNCHIT ofrece specialty coffee en alianza con la prestigiosa marca La Marzocco, reconocida mundialmente por sus máquinas de café de alta calidad. El café de especialidad de BRUNCHIT destaca por su proceso artesanal y excepcional calidad, desde la selección de granos hasta la preparación final, garantizando un sabor y aroma únicos que conquistan a los coffee lovers más exigentes.

La oferta gastronómica de Brunchit Reyes Católicos incluye opciones para todos los gustos: tostadas clásicas, hotcakes salados y dulces, ensaladas frescas, tortillas, opciones veganas y vegetarianas, todas elaboradas con ingredientes frescos y de alta calidad.

BRUNCHIT se consolida, una vez más, como la opción predilecta para disfrutar de una experiencia premium de brunch con una propuesta diversa, innovadora y cercana.

Proyección internacional: Oporto y Gibraltar Con la apertura en Sevilla como parte de su plan de expansión, BRUNCHIT mantiene una clara estrategia de internacionalización. Con Brunchit Oporto ya abierto y Brunchit Gibraltar en proyecto de próxima apertura, la cadena reafirma su compromiso de expandirse a nuevas ciudades en Europa, llevando su concepto único de brunch a un público diverso y cosmopolita.

Bajo la dirección de Ander Marín (CEO), Giuseppe Saponaro (director general) y Lydia Nieto (fundadora), BRUNCHIT ha conseguido posicionarse como líderes en su sector y como una referencia internacional en el sector del brunch.

Líder indiscutible en el sector brunch en España

Desde su creación en Málaga en 2015, BRUNCHIT se ha posicionado como la cadena líder en el concepto brunch en España, no solo por su propuesta gastronómica de calidad, sino también por sus espacios únicos que se convierten en puntos de encuentro para locales y viajeros por igual. Según Lydia Nieto, fundadora de Brunchit:

"Con cada apertura, buscamos no solo ofrecer una propuesta gastronómica de alta calidad, sino también crear experiencias únicas que nos conviertan en un punto de referencia para todos aquellos que aman el brunch".

Con locales estratégicamente ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Marbella, Alicante, Ibiza, Palma, Sevilla y Oporto, la marca continúa con un plan de expansión que promete consolidarla como una de las cadenas de brunch más influyentes de Europa.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Alhóndiga. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Página web: brunchit.es

Instagram: @brunchit.es