Los hoteles y experiencias que más darán que hablar este 2025

Con el año que empieza, se renuevan las ganas de viajar, de descubrir y sorprenderse. No haya nada que llene más una experiencia que elegir un alojamiento privilegiado, donde descansar, pero también seguir disfrutando del viaje viviendo planes diferentes. Aquí van algunas pistas para aquellos que buscan un hotel y una experiencia diferente.

Gran Hotel Lakua de Vitoria. Porque el lujo siempre está ligado al confort En la capital verde de Euskadi espera con sus puertas abiertas de par en par el único cinco estrellas de la ciudad. El Gran Hotel Lakua de Vitoria destaca por su versatilidad. Es apto para parejas que buscan una escapada tranquila, para familias que quieres disfrutar de todo lo bueno que tiene una ciudad como Vitoria-Gasteiz, y también para viajes de negocios y convenciones. Su spa, sus habitaciones y apartamentos silenciosos y su espectacular desayuno buffet lo convierten en un imprescindible a la hora de visitar la provincia de Álava. Un rincón al que hay que acercarse es el Espacio Gastronómico Villa-Lucía, de Laguardia. Situado en pleno corazón de Rioja Alavesa, este templo dedicado a la gastronomía vasco-riojana y a la cultura del vino, es un regalo para descubrir con los más pequeños de la casa, pues dentro se esconde el Museo del vino, único inclusivo 100% en Legua castellana.

Hotel Vall de Núria. Todo el encanto del Pirineo Catalán Como si se tratara de un cuento, este establecimiento es digno de descubrir por sí mismo. Escondido entra las montañas, la única posibilidad de acceder a él es el tren cremallera. Se trata de un medio sostenible que durante el trayecto regalará postales de gran belleza. Una vez en el hotel, hay una extensa lista de actividades para realizar en pareja o en familia: senderismo, esquí, barranquismo, paseos en barca… Todo ello acompañado de una excelente gastronomía de producto km0 que acrecienta la experiencia y anima a querer repetir lo antes posible.

Madrid Marriott Auditorium. Para los que viven la capital de una forma distinta Situado estratégicamente entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, este hotel, uno de los más grandes de Europa, está pensado para no salir del recinto. Con un wellness center, piscina climatizada todo el año, un delicioso buffet con delicias dulces y saladas, un Champions Bar para ver todo el deporte en directo y un sensacional restaurante de comida mediterránea, será la opción número uno en una escapada a la capital de España. Y como hay miles de planes que hacer, mejor seleccionar una cena cantada en El Café de la Ópera, un lugar en el que dar rienda suelta a los sentidos con una magnífica cena maridada con las voces en directo de tenores y sopranos que deleitan al público con los grandes clásicos de la ópera entre plato y plato. Otro plan de lujo, pero fuera de Madrid capital, está en chinchón, hogar del Mesón Cuevas del Vino. Se trata de una espectacular casa de labranza del siglo XVIII que alberga unas cuevas visitables formidables, además de 8 comedores repletos de historia en los que saborear delicias como el asadillo de pimientos, las judías chinchoneras, chorizo asado o jugosos asados de cerdo y cordero.

Hotel América y Hotel Derby Embajadores de excepción de Sevilla. Nadie que haya puesto un pie en la capital hispalense ha dicho de no volver jamás. Puede que sea por su luz, por el calor de su gente, su historia… O puede que sea por establecimientos como el Hotel América o el Derby. Dos opciones sensacionales para tener Sevilla a tus pies en cualquier época del año. Modernos, sofisticados, con habitaciones elegantes y silenciosas que garantizan un descanso pleno con la Plaza del Duque de la Victoria y el skyline sevillano de telón de fondo. Son los mejores aliados para aquellos que disfrutan recorriendo los centros históricos a pie, sabedores de que a pocos minutos tienen su oasis de desconexión para olvidarse de todo.

Vila Galé, porque un hotel no es suficiente Para los indecisos, nada mejor que dar a elegir todo un grupo hotelero con unidades en Portugal, España, Brasil y Cuba. Lo mejor de los hoteles Vila Galé es que no hay dos iguales. Cada uno es diferente, tematizado según la región o concepto que quiere transmitir. Desde hoteles dedicados a la poesía, el cine, los caballos, la ópera, los caballeros templarios, hasta hoteles boutique que resultan del reacondicionamiento de antiguos edificios históricos.

Para recorrer estas ciudades y otras muchas más, convendría tener a mano una buena guía que explicara al viajero en todo momento qué rincones está visitando, qué historias hay detrás de cada calle, cada casa, cada iglesia. Es tan fácil como disponer de un smartphone y contar con la app de Loquis, la plataforma de podcast geolocalizados que convierte las visitas a ciudades, monumentos o parques naturales en algo inolvidable. Lo que tampoco se olvida es el vasto patrimonio cultural y arquitectónico de España. Castillos, palacios, monasterios, conventos, catedrales o parque arqueológicos. Muchos de ellos están reunidos bajo la Red de Patrimonio Histórico REPAHIS, que permite el acceso a visitas guiadas teatralizadas, eventos singulares y experiencias inmersivas que ayudan a conocer la historia de España como nunca antes la habían contado.