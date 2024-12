Personalización total y elegancia. Bunkerworld proporciona búnkeres de alto nivel

La seguridad de los apropiados, la protección de los seres queridos, la sensación de estar a salvo ante posibles catástrofes, ya sean químicas, nucleares, biológicas, naturales o un asalto. Un búnker proporciona esa sensación exacta y, sobre todo, un rayo de luz en la incertidumbre. Desgraciadamente, el mundo está en un momento en que esa inquietud está a unos niveles muy altos, los más altos en mucho tiempo, por eso contar con un búnker se está convirtiendo en una opción cada vez menos remota, y más a considerar. ¿Pero cuál es el problema principal de un búnker? No es su precio, ni el tiempo de instalación, es el hecho de sentir que estás viviendo “en una trinchera”, sin comodidad ni sentimiento de hogar. Bunkerworld trae con sus búnkeres la solución a este problema.

¿Un búnker elegante y de alto nivel? Es posible, y está al alcance, gracias a Bukerworld. Esta empresa nace de la unión de dos empresarios del sector de la construcción, que suman más de 50 años de experiencia en todo tipo de viviendas, obra civil, industria… Todo este conocimiento es el que da forma a unos búnkeres que, además de ser una garantía de protección y seguridad (no hay más que ver sus certificaciones, que incluyen a Naciones Unidas, OTAN o Agencia de Defensa Europea), son un espacio cómodo, confortable y agradable. No hay más que ver las diferentes opciones de personalización que plantean en sus 4 modelos. Estar en un búnker no tiene por qué estar reñido con tener un baño de diseño exclusivo, o un estudio en el que poder trabajar en completa tranquilidad, y también comodidad. Una familia protegida, y una cocina de gala, un espacio seguro, y un sitio en el que querer pasar las horas del día. Ahora esa combinación es posible.

¿Lo mejor? Que incluso con esta personalización, la instalación y el montaje siguen siendo realizados con la mayor presteza, por lo que se puede contar con el nuevo espacio seguro en un breve periodo de tiempo. La única duda será cuál es la distribución que se necesita.

Habitación del pánico Esta personalización no se limita solo a los búnkers prefabricados, sino que también se puede aplicar al servicio que ofrecen de transformación en vivienda. Este servicio consiste en convertir, dentro del domicilio particular, un espacio en una habitación segura, normalmente llamada habitación del pánico, específicamente aclimatada para ser un refugio dentro del propio hogar para situaciones peligrosas.

La misma personalización de la que gozan sus búnkeres, como los acabados, materiales, ventilación NRBQ… Está presente en este caso, siendo así un servicio completo, y cómodo para cualquiera que decida optar por él.

Las constantes noticias alarmantes y la sensación de inseguridad han provocado que contar con un espacio seguro sea cada vez más habitual, en el país y en diferentes rincones del mundo. Si se va a necesitar un refugio, ¿no se debería de ser capaz de disfrutarlo?