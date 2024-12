Estudio académico avala el döner como producto tradicional pese a la negativa alemana

Bereket Döner, un destacado representante de la cocina turca, ha dado un paso adelante y tomado una posición firme en la defensa de la solicitud de Turquía para que el döner kebab sea reconocido como un producto tradicional dentro de la Unión Europea.

Durante una rueda de prensa celebrada el 5 de diciembre en Estambul, la empresa presentó un estudio académico que incluye evidencias históricas para refutar las objeciones de Alemania a la solicitud, destacando el legado cultural y culinario del döner.

“Nuestra investigación demuestra que el döner está profundamente arraigado en la historia y la cultura turcas”, declaró Mevlüt Ceyhun Tekdemir, vicepresidente de la junta directiva de Bereket Döner. “Desde los dibujos mecánicos del siglo XVI de Takiyeddin Efendi hasta los relatos de Evliya Çelebi, nuestras pruebas no dejan lugar a dudas sobre los orígenes del döner. Confiamos en que la Comisión Europea reconocerá este patrimonio de manera adecuada”.

El estudio, titulado La Delicia Turca Famosa en el Mundo: Döner, incluye artefactos históricos, grabados y documentos que rastrean las raíces de la receta hasta el período clásico otomano.

Tanto es así que destaca al döner no solo como un ícono culinario, sino como un conector cultural que une a las comunidades turcas y europeas a través de sus sabores.

La comida construye puentes entre culturas

“El döner no se trata de división, sino de unidad”, añadió Tekdemir. “Es una tradición culinaria que reúne a las personas, mezclando culturas y sabores de una manera única”.

En la misma cita con medios, Bereket Döner anunció planes para expandir su marca, Döner Point, por toda Europa, comenzando por Alemania. Al abrir nuevos locales en ciudades importantes, la empresa busca introducir a más europeos al auténtico sabor del döner turco mientras consolida su presencia global.

“Nuestra estrategia de expansión refleja nuestro compromiso de preservar y compartir este tesoro cultural con el mundo”, explicó Con estas iniciativas, Bereket Döner tiene como objetivo preservar el legado del döner turco mientras fomenta una mayor comprensión de su importancia cultural y culinaria.

Pie de foto: La aCtriz alemana Wilma Elles y el Vicepresidente del Consejo de Administración de Bereket Döner, Mevlüt Ceyhun Tekdemir