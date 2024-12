Ya es oficial: España, Portugal y Marruecos acogerán el Mundial 2030

Cuarenta y ocho años después, España acogerá un nuevo Mundial de fútbol. En 1982 lo organizó solo, en esta ocasión se le unen Portugal y Marruecos, que se estrenan. El Congreso Extraordinario de la FIFA, por medio de su presidente Gianni Infantino, lo ha anunciado en la tarde de ayer y la elección se ha tomado por aclamación al tratarse de la única candidatura presentada.



En el acto también se dio a conocer que Arabia Saudi será la sede del Mundial 2034, otro campeonato que con toda probabilidad se celebrará entre noviembre y diciembre por las elevadas temperaturas veraniegas, como sucedió con su vecina Qatar, organizadora de la Copa del Mundo de 2022.

A la candidatura ibero-marroquí se le añadirá de forma cuasi simbólica Uruguay, Argentina, y Paraguay que acogerán los tres primeros encuentros, uno en cada país, lo que servirá de homenaje al centenario del primer Mundial que se celebró en Uruguay en 1930.

Aunque no están aun definidas las fechas para la celebración del evento futbolístico, si se adivina que podría disputarse entre el 13 o 14 de junio y el 21 de julio (a excepción de los partidos que se jueguen en Sudamérica que serán entre el 8 y 9 de junio, pero que no tendrán la consideración de inaugurales).

La primera fase, con 48 selecciones agrupadas en 12 grupos de 4 equipos, se jugaría entre el 13 y 30 de junio; los dieciseisavos, del 1 al 4 de julio; los octavos, del 6 al 9 de julio; los cuartos, el 13 y 14 de julio; las semifinales, el 16 y 17 de julio y la final sería el domingo 21 de julio.

Y en cuanto a los estadios que acogerán la inauguración y la gran final se postulan tres posibles escenarios que han cumplido los requisitos que exige la FIFA: el Santiago Bernabéu (Madrid), el Nou Camp (Barcelona) y el estadio Hassan II (Casablanca).

Sedes

Veinte estadios alojarán partidos de la Copa del Mundo de 2030, sin contar con los tres encuentros que se disputarán en Sudamérica (cuyas probables sedes serán el estadio Centenario de Montevideo, el Monumental de Buenos Aires y el Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción). Once de ellos se ubican en nueve ciudades españolas, seis en otras tantas ciudades marroquíes y tres en dos ciudades portuguesas.



Las sedes españolas serán: Santiago Bernabéu (con una capacidad de 78.300 espectadores, en Madrid), Metropolitano (70.650, en Madrid). Nou Camp (103.450, en Barcelona), RCDE Stadium (40.260, en Barcelona), San Mamés (53.630, en Bilbao), Anoeta (42.300, en San Sebastián), Riazor (48.015, en La Coruña), Estadio Gran Canaria (44.500, en Las Palmas), La Rosaleda (45.000, en Málaga), La Cartuja (71.000, en Sevilla) y la Nueva Romareda (43.150, en Zaragoza).

Las marroquíes: Gran Estadio Hassan II (115.000, en Casablanca), Gran Estadio Fés (55.800, en Fez), Gran Estadio Marrakech (45.860, en Marrakech), Gran Estadio de Tánger (75.600, en Tánger), Principe Moulay Abdellah (68.700, en Rabat) y Gran Estadio Agadir (46.000, en Agadir). Y las portuguesas: Da Luz (65.200, en Lisboa), José Alvalade (50.100, en Lisboa) y Do Dragao (51.075, en Oporto).