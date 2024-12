Alojarse en un rancho y paseos a caballo junto al mar: cómo disfrutar de Los Cabos como un choyero original

Los Cabos rural acerca al turista a la forma de vida de los lugareños, apostando por redescubrir el turismo desde la perspectiva local, explorando su geografía, cultura, historia y gastronomía en las distancias cortas. Desde actividades de senderismo, esnórquel o buceo, hasta rutas para descubrir pinturas rupestres, ferias de artesanía o vestigios de su patrimonio histórico-artístico, Los Cabos ofrece una amplia gama de actividades para adentrarse en el más puro estilo de vida de la Baja California Sur El momento turístico actual reivindica la forma de vida de los lugareños. Viajar de manera consciente, conectando con los destinos y disfrutando de experiencias auténticas en contacto con las comunidades locales y el entorno marcan la diferencia. Esta tendencia, que lleva años aterrizando en la industria del turismo, ha cobrado especial protagonismo en los últimos años. Así, ocho de cada diez turistas consideran fundamental viajar de manera sostenible, según las conclusiones del informe ‘Viajes Sostenibles 2024’ de la plataforma Booking.com.

Esta corriente del turismo, orientada a la sostenibilidad y a la vida rural, está potenciada por los viajeros que buscan actividades fuera del entorno urbano, relacionadas con la naturaleza y la cultura local. No solo ofrece una experiencia de viaje en sintonía con el entorno, sino que también estimula el crecimiento económico de la sociedad local.

Los Cabos, como destino nacido en la filosofía de la sostenibilidad, se distingue de otras regiones de México por su firme apuesta por la calidad frente a la cantidad, alejándose de la masificación, con el objetivo de ofrecer experiencias auténticas y personalizadas, a la medida del viajero. Desde actividades de senderismo, esnórquel o buceo hasta rutas para descubrir pinturas rupestres, ferias de artesanía o vestigios de su patrimonio histórico-artístico, el destino garantiza una amplia gama de actividades para adentrarse en el más puro estilo de vida de la Baja California Sur.

Escenario idílico para sumergirse en un ecosistema marino único

Ubicado en la península de Baja California Sur, Los Cabos es un exclusivo destino mexicano reconocido por su clima apacible, sin calor ni humedad extrema, y por contar con uno de los mejores enclaves para disfrutar de la fauna marina. El Parque Nacional Cabo Pulmo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los ecosistemas marinos más importantes y mejor conservados en el mundo, que acoge al 30% de los mamíferos marinos y un impresionante arrecife de coral duro. Por su impresionante biodiversidad, es escenario de ensueño para disfrutar de múltiples actividades acuáticas, desde buceo a esnórquel, pasando por paseos en Kayak, paddleboard o en barco privado, otorgando a los viajeros una oportunidad única de avistar ballenas, delfines, orcas o nadar con un tiburón ballena. Asimismo, destaca como el enclave mexicano con más playas certificadas con la Bandera Azul, 25 en total, un distintivo especial otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental a las playas más limpias y que cumplen con criterios de seguridad ambiental y educativa, lo que garantiza una experiencia de viaje más agradable.

Este paraíso también acoge el Arco de Cabo San Lucas, una formación rocosa natural icónica y símbolo de Los Cabos que marca el punto donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés.

Actividades de montaña y desierto para conectar con las raíces locales

Los Cabos ofrece una variedad de actividades rurales en sus pintorescos pueblos y comunidades. Desde el senderismo en la Sierra de la Laguna hasta paseos por ranchos históricos, los visitantes pueden descubrir lugares como Miraflores, Santiago o La Ribera, donde las tradiciones sudcalifornianas cobran vida. Asimismo, la zona de Cabo San Lucas acoge las ventanas naturales de subdelegaciones como Migriño, La Candelaria, La Trinidad, San Vicente de la Sierra, Los Pozos y El Sauzal, que muestran la cara más verde y frondosa del destino.

Los amantes de la aventura pueden disfrutar de ciclismo de montaña, rutas off-road, escalada al aire libre, paseos a caballo o avistamiento de aves en áreas protegidas como el Estero de San José del Cabo. Asimismo, para aquellos que busquen el contacto directo con comunidades locales, los ranchos rurales ofrecen una oportunidad única para interactuar con los lugareños, compartiendo y disfrutando de productos elaborados de manera artesanal.

En paralelo, Los Cabos apuesta por el turismo responsable, con iniciativas que respetan el entorno natural y fortalecen a las comunidades locales. Espacios como Buena Fortuna Gardens son ejemplo de sostenibilidad, una reserva botánica ubicada en La Ribera que alberga más de 3.000 especies de plantas y ofrece talleres de permacultura y agricultura orgánica, así como clases de cocina y retiros de fin de semana.

Hospedaje en armonía con la naturaleza

La desconexión total es también una tendencia cada vez más demandada entre los viajeros. Para encontrar la paz y la armonía con la naturaleza, Los Cabos cuenta con alojamientos rurales encantadores como el Rancho El Refugio en Santiago, donde se pueden vivir experiencias auténticas como la elaboración de quesos artesanales y caminatas guiadas. También destacan espacios como Rancho Las Hortencias en La Candelaria, ideales para convivir con la naturaleza mientras se disfruta de la tranquilidad de sus cabañas

Si, por otro lado, el visitante busca una experiencia única que combine naturaleza, bienestar y lujo, el destino ofrece un amplio catálogo de alojamientos de alta gama con experiencias incomparables. Ejemplo de este concepto es The White Lodge, un hotel boutique ecológico que ofrece una experiencia holística en un entorno natural, rodeado de mar y desierto. Un alojamiento en cabañas de barro, cal y paja con los mejores servicios, campo de minigolf rústico, la mejor zona de surf, ‘Nine Palms’, el restaurante Azul Cortés y una propuesta única de wellness en su Spa Ancestral ZENICA, que ofrece rituales y ceremonias tradicionales como Temazcalli, basadas en conocimientos ancestrales para sanar cuerpo, mente y espíritu.

Otra alternativa es Amet Baja, un santuario situado en la base del oasis de Santiago donde reconectar con la sabiduría de la naturaleza rodeados de picos montañosos y cascadas. Disfrutar de una estancia única en alguna de las seis suites hechas de tierra compactada o tiendas inmersas en la naturaleza garantiza al viajero una experiencia reconfortante que purifica alma y cuerpo.

Sabores auténticos que evocan a la cultura más tradicional

La gastronomía de Los Cabos se nutre de su tradición rural. En lugares como Rancho Costa Azul, los visitantes pueden degustar quesos frescos de cabra, cajeta artesanal y frutas como el mango de calidad exportación. Asimismo, festivales locales como el de la pitahaya en Miraflores o el festival de machaca y queso en San Antonio son oportunidades para saborear la riqueza culinaria de la región.

De hecho, Los Cabos ha sido reconocido este año en la primera Guía MICHELIN de México, un reconocimiento que posiciona al destino entre los más destacados a nivel mundial en términos de excelencia culinaria. En concreto, la región ha recibido dos Estrellas Verdes, que reconocen la excelencia en sostenibilidad en el ámbito de la gastronomía, evidenciando los esfuerzos de los establecimientos por integrar métodos que promuevan el respeto y la valoración del medio ambiente y las comunidades locales. Los restaurantes premiados han sido Flora Fields, una propuesta farm to table bajo la dirección de Guillermo Téllez, Patrick y Gloria Greene en San José del Cabo, y Acre, liderado por el chef Arturo Rivero.

La experiencia gastronómica se combina con una propuesta cultural muy singular, entre las que se encuentra la ruta de las pinturas rupestres en San José del Cabo o los talleres de talabartería en Miraflores son solo algunas de las actividades que transportan a los visitantes al pasado.