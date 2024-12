El Ayuntamiento de Parla y Espirituosos España colaborarán para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y otros colectivos de riesgo

El Ayuntamiento de Parla se suma así a la Red 'Menores ni una Gota', una iniciativa promovida por Espirituosos España para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad El alcalde de Parla, Ramón Jurado Rodríguez, ha firmado en compañía del Director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para colaborar en la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y otros colectivos de riesgo, como conductores o mujeres embarazadas.

Mediante este acuerdo de colaboración, el Ayuntamiento de Parla se suma a la Red 'Menores ni una Gota', una iniciativa promovida por la Federación Española de Espirituosos -Espirituosos España-, que cuenta con más de 300 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas, implicadas en el desarrollo de acciones destinadas a la prevención del consumo de alcohol por parte de los menores de edad.

De este modo, el Ayuntamiento de Parla reforzará el trabajo que desarrolla en materia de prevención del consumo de alcohol en menores y otros colectivos de riesgo a través de los siguientes compromisos, que se materializarán a lo largo de los próximos cuatro años:

Desarrollo de actividades para menores de edad y para las familias

Con el objetivo de ayudar a las familias a prevenir el consumo de alcohol por sus hijos menores, el Ayuntamiento y Espirituosos España realizarán actividades de información y prevención dirigidas tanto a los propios menores, como a sus familias.

Mediante estas iniciativas se pretende dotar a las familias de herramientas con las que enfrentarse a un posible consumo precoz por parte de sus hijos. De este modo, Rocío Ramos-Paúl, más conocida por su intervención en el programa Supernanny, colabora con la Red 'Menores ni una Gota', a la que aporta su experiencia en materia de prevención y pone a disposición de los ciudadanos una guía para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad a través de consejos y herramientas de utilidad para los padres. Esta guía puede descargarse de forma gratuita en la web www.menoresniunagota.es

Supernanny, en el marco de estos acuerdos de colaboración, ofrece talleres a las familias para dotarlas de herramientas para enfrentarse al consumo prematuro en sus hijos menores y poder así prevenirlo.

Promover acciones en la Hostelería 'Yo no vendo alcohol a menores'

Del mismo modo, y para atajar el problema del consumo de alcohol por menores de edad, al tiempo que se promueve un consumo moderado y responsable en adultos, se desarrollarán diferentes acciones que buscarán la implicación de otros colectivos municipales. De este modo, se promoverán acciones con la Hostelería y Distribución bajo el lema "yo no vendo alcohol a menores", para evitar la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Prevención del consumo de alcohol al volante

Con la intención de promover conductas responsables al volante, Espirituosos España llevará a Parla su tradicional apuesta por la seguridad vial, a través del programa 'Los Noc-Turnos' que celebra este año el 20 aniversario de sus acciones dirigidas a jóvenes conductores para promover la figura del Conductor Alternativo y la tasa cero al volante, contando con la implicación de la Policía Local para la realización de los controles de alcoholemia en los que se premian las conductas responsables con cheques de movilidad canjeables por carburante.

Una iniciativa con amplio apoyo social

Hasta la fecha la Red 'Menores ni una Gota' cuenta con el apoyo de más de 300 Ayuntamientos y unos 200 rostros conocidos, que han prestado su apoyo de forma altruista a esta iniciativa. Si se quiere saber más sobre esta Red visitar www.menoresniunagota.es.

Tal y como ha afirmado el Alcalde, Ramón Jurado, la implantación de esta iniciativa en Parla, "una de las ciudades más jóvenes de España y con mayor futuro", es fundamental, "porque la formación y el desarrollo de los jóvenes debe ser una responsabilidad, no solo para el Ayuntamiento de Parla, sino para todos y todas". Por ello, ha recalcado "es todo un placer firmar este convenio (…) así que bienvenidos a la ciudad de Parla y gracias por ayudarnos a concienciar, especialmente a los jóvenes".

"Estas acciones forman parte del ADN del sector de bebidas espirituosas que, desde sus orígenes, promueve acciones para prevenir de forma activa el consumo de alcohol en menores de edad y otros colectivos de riesgo", señala Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España.