Repara tu Deuda cancela 113.000 € en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada, tras un divorcio, no fue capaz de asumir las deudas generadas para costear los gastos propios y de su hijo El Juzgado de lo Mercantil nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 113.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó con el divorcio. Al pasar a depender ella y su hijo únicamente de su salario (que era el correspondiente a una media jornada), unido a los gastos derivados del proceso de divorcio, se vio obligada a solicitar préstamos para poder salir adelante. Con el tiempo, fueron produciéndose retrasos en las cuotas y necesitó solicitar nuevos préstamos para poder hacer frente a los anteriores. Llegó un punto en el que acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento. Por esta razón, la concursada acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de solución”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Conforme han pasado los años, el grado de conocimiento de esta legislación es cada vez mayor. La difusión de los casos por todo el panorama nacional ha supuesto un verdadero impulso para que quienes no sabían de su existencia puedan acudir a este mecanismo.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados con experiencia consolidada en casos de este tipo. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

