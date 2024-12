Lydia Sempere, primera mujer piloto de automovilismo con sordera bilateral profunda, se incorpora como embajadora de la Fundación Adecco

La alicantina, de 27 años, hizo historia en España en el año 2021, al convertirse en la primera mujer piloto profesional de automovilismo con sordera bilateral profunda, A lo largo de su vida, ha afrontado numerosos desafíos, entre otros, superar situaciones de bullying en su etapa de estudiante, reunir los fondos necesarios para iniciarse en el mundo del motor -tradicionalmente liderado por hombres- o conseguir un casco adaptado a sus implantes cocleares La alicantina Lydia Sempere (Banyeres, 1997) se ha incorporado al equipo de embajadores y embajadoras que apoyan a la Fundación Adecco en su misión social, el #EmpleoParaTodas las personas. A través de los #EncuentrosPorLaDiversidad, Lydia compartirá su experiencia vital con empresas y otras instituciones sociales, con elobjetivo de eliminar barreras y estereotipos asociados a las personas con discapacidad, generando entornos laborales más diversos e inclusivos. Para ello, impartirásesiones dirigidas a empresas, comités de dirección y otros departamentos estratégicos implicados en la contratación de personas con discapacidad.

"Lydia representa un ejemplo vivo de superación, resiliencia y talento. Su trayectoria como piloto profesional, lograda en un contexto repleto de desafíos, vuelve a demostrar que la discapacidad no es una limitación en sí misma, sino que puede convertirse en un catalizador de cambio capaz de sacar lo mejor de cada persona. Estamos convencidos de que la pasión y valentía de Lydia tendrán un impacto transformador en las empresas y en la sociedad, impulsando un mercado laboral más inclusivo, cada vez más cerca del Empleo Para Todas las Personas"- ha expresado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Referente de perseverancia y superación, ahora también para las empresas

Lydia Sempere (Banyeres, Alicante, 1997) hizo historia en España en el año 2021, al convertirse en la primera mujer piloto profesional de automovilismo con sordera bilateral profunda. Recientemente, ha finalizado temporada en la Renault Clio Cup, competición en la que participan pilotos internacionales, logrando una destacada séptima posición. Además, Lydia fue la única mujer participante en la competición, consolidándose como un referente de perseverancia y superación en el automovilismo.

En efecto, y a lo largo de su vida, la alicantina ha afrontado numerosos desafíos, entre otros, superar situaciones de bullying en su etapa de estudiante, reunir los fondos necesarios para iniciarse en el mundo del motor -tradicionalmente liderado por hombres- o conseguir un casco adaptado a sus implantes cocleares. Además, Lydia, a través de su asociación Pilotar sin Barreras, fomenta la participación en el deporte y la inclusión de jóvenes con discapacidad mediante jornadas de karting, compartiendo un mensaje de motivación y resiliencia. Su iniciativa busca inspirarlos y apoyarlos en su integración social, educativa y laboral.

"Sé lo que significa sentir que el mundo no está hecho para ti, pero también sé que cuando la sociedad apuesta por tu potencial y te da una oportunidad, puedes conseguir logros excepcionales. Mi objetivo es demostrar que la discapacidad no nos define y que con esfuerzo, perseverancia y apoyo, todas las personas podemos aportar un gran valor. Como embajadora de la Fundación Adecco, espero que mi experiencia inspire a las empresas a seguir abriendo su mente y sus puertas a la discapacidad, superando viejos estigmas que lastran la verdadera inclusión", reflexiona Sempere.

La incorporación de Lydia Sempere al equipo de la Fundación Adecco supone ya el decimosegundo refuerzo del equipo de embajadores y embajadoras que llevan a cabo los #EncuentrosPorLaDiversidad, todos ellos referentes en el ámbito de la discapacidad: Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla "El Langui", Desirée Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera, David Aguilar "Hand Solo", Maria Petit, Avi Mashiah, Carmen Giménez, Javi Martín y Caterina Moretti.