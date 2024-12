Quintoelemento, la Navidad se vive bajo las estrellas del cielo de Madrid

Quintoelemento celebra la Navidad con una propuesta que combina magia y exclusividad para todas las edades. Durante el día, ofrece una experiencia inmersiva ideal para disfrutar en familia, pensada especialmente para sorprender a los más pequeños. Por las noches, su azotea se transforma en un escenario de lujo, con espectáculos, música, alta gastronomía y coctelería de autor bajo el cielo estrellado de la capital.

Durante diciembre y hasta el 9 de enero, quintoelemento tiene previsto un conjunto de experiencias únicas y emocionantes para satisfacer a todas las edades y gustos, ofreciendo una experiencia inmersiva, al mediodía, diseñada para disfrutar también en familia, incluyendo a los más pequeños. Además, por las noches, el espacio brindará un espectáculo de lujo en su azotea, donde se podrá tocar las estrellas del cielo de Madrid y disfrutar de exquisitos bocados, espectáculo, música y la mejor coctelería.

Todo ello, se complementa con menús especiales para Nochebuena y Nochevieja para disfrutar de unas Navidades como se merecen y perder por unos instantes la noción del tiempo.

Experiencia inmersiva al mediodía para toda la familia Desde el 5 de diciembre hasta el 9 de enero, el restaurante ofrece una oportunidad excepcional para que los más pequeños (niños a partir de 6 años) disfruten en familia de una experiencia inmersiva, vanguardista y totalmente diferente bajo la bóveda de quintoelemento. Además de la experiencia audiovisual totalmente envolvente y pensando en ellos, se ha creado un menú especial con un precio de 25 €. La decoración temática y la atmósfera festiva convertirán quintoelemento en parada obligatoria en estas fechas.

Gastronomía, show y coctelería por las noches En quintoelemento se podrá disfrutar unas noches mágicas para todos aquellos que buscan una experiencia verdaderamente única durante estas fiestas donde se complementará el show audiovisual con elegantes actuaciones en vivo. Estas Navidades en quintoelemento se podrán tocar las estrellas del cielo de Madrid o dar un paseo visual en alta definición, degustar deliciosos y ligeros bocados de la mano del chef Juan Suárez de Lezo, al son de la buena música y la coctelería más atrevida de la capital.

*Acceso permitido a mayores de 18 años

Menú especial para Nochebuena y Nochevieja La celebración en quintoelemento de estas noches tan especiales promete ser una experiencia culinaria inolvidable para dar la bienvenida al nuevo año con estilo y sabor. El chef Juan Suárez de Lezo, ha diseñado dos exclusivos menús donde vanguardia y tradición se entrelazan para poner de manifiesto la importancia de la calidad de los productos de mercado.

Menú de Nochebuena El menú comienza con una deliciosa tosta de croissant con atún toro y caviar, un bocado que fusiona texturas y sabores intensos. A continuación, se ofrece un elegante tartar de carabinero con pilpil, mousse de algas y caviar, resaltando sabores del mar en cada bocado. Para continuar, se servirá un reconfortante bisquet de cigalas, una receta tradicional con un toque contemporáneo.

El plato principal será una pularda con demi-glace de foie, una propuesta sofisticada que combina la suavidad de la carne de ave con la profundidad de los sabores de la demi-glace. Para culminar la velada, el postre ofrece una delicada pavlova con frutos del bosque, fruta de la pasión y sorbete de naranja, un final fresco y vibrante para la cena.

Para maridar:

Vino blanco: Mirlo blanco 2017 de Valquejigoso – Vinos de Madrid

Vino rosado: Belondrade Quinta Clarissa - V.T. Castilla y León

Vino tinto: Valquejigoso V2- 2010 – Vinos de Madrid

Champagne: Gosset Brut Grand Reserve- A.O.C. Champagne

Precio por persona: 220 € IVA incluido. Menú especial para niños a partir de 6 años.

Incluye acceso a Teatro Kapital para mayores de 18 años

Menú de Nochevieja El menú para esta ocasión especial comienza con una tosta de croissant con tartar de wagyu braseado y caviar, un lujo para el paladar que se complementa con un tartar de ostra en texturas, mostrando la creatividad y técnica del chef. Los platos principales continúan con una cazuela de merluza y kokotxas en salsa verde, que rinde homenaje a la tradición, y un solomillo glaseado con verduras de temporada, un plato para disfrutar de los productos frescos y locales. Para culminar dulcemente el año, el espacio propone una sorprendente sopa fría de chocolate blanco, bizcocho de aceite de oliva y helado de yogurt.

Para maridar:

Vino blanco: Belondrade Lurton – D.O. Rueda

Vino rosado: By Ott – A.O.C. Côtes de Provence

Vino Tinto: Alion 2020 – D.O. Ribera del Duero

Champagne: Gonet Medeville Blanc de Noir Premier Cru brut

Precio por persona: 320 € IVA incluido.

Mayores de 18 años.

Tras la cena se puede seguir celebrando y dar la bienvenida al nuevo año en Teatro Kapital (previa reserva)

Dirección: Atocha, 125 – 7ª planta | Madrid

Horario: lunes a domingo de 13.00 h a 02.00 h.

quintoelementorestaurante.com