Entrevista a los Fundadores de Monologamia; La productora que transformó la escena de la comedia española

Monologamia, fundada en 2017 por los cómicos Fernando Moraño y Dianela Padrón, nació como una respuesta a un vacío en la industria de la comedia española. En una escena dominada por el humor blanco y generalista, Moraño y Padrón crearon una plataforma que visibilizara perfiles comprometidos y apostara por una comedia con contenido social y cultural. Hoy, Monologamia se posiciona como una productora pionera que ha influido en el cambio de la comedia en España.

¿Cómo nació Monologamia? Dianela Padrón: Tanto Fernando como yo somos parte de la escena de la comedia española, pero nos dimos cuenta de que la industria estaba enfocada en un humor que no abordaba temas sociales o culturales más profundos. Los perfiles como los nuestros no tenían espacio porque las productoras y la televisión preferían no arriesgarse. La escena era muy cobarde en ese sentido. Así que, en lugar de esperar, decidimos apostar por nosotros mismos y fundar Monologamia.

Fernando Moraño: Es curioso, porque no queríamos ser una productora. Nos lanzamos a esto por necesidad, no por ambición. Pero al hacerlo, llenamos un vacío que nosotros mismos sentíamos. Además, ayudamos a cambiar la percepción de lo que puede ser la comedia en España. Creemos que esta lucha ha contribuido a que tanto el público como las grandes productoras y la televisión comiencen a apostar por un humor más diverso y comprometido.

¿Qué retos enfrentaron al principio? Fernando Moraño: El mayor reto fue el económico. No somos grandes empresarios, somos artistas. Pero lo más sencillo fue convencer a los espacios y al público, porque existía una necesidad latente de este tipo de comedia. También fue complicado encontrar apoyo de la industria, así que decidimos jugárnosla y traer a España a cómicos latinoamericanos como Franco Escamilla, Carlos Ballarta, Conie Ballarini, Lucho Mellera, y muchos más que ahora son referentes, no solo en Latinoamérica, sino también aquí.

Dianela Padrón: Fue un desafío logístico también, pero sabíamos que era necesario. Logramos integrar a estos talentos en plataformas mediáticas importantes, como cuando Natalia Valdebenito y Carlos Ballarta participaron en La Resistencia en Movistar Plus, lo que les dio una gran visibilidad.

Monologamia también fue pionera en producir el primer especial de comedia española en Amazon Prime Video. ¿Cómo fue esa experiencia? Dianela Padrón: Fue un momento emocionante. Publicamos Monologamia REC, el primer especial de comedia en español y de comedia española en Amazon Prime Video, justo antes del confinamiento por la pandemia. Fue una apuesta arriesgada, pero queríamos mostrar al mundo que en España había comedia de calidad, con una perspectiva diversa y comprometida.

Fernando Moraño: Ese especial marcó un antes y un después para nosotros. Nos permitió llegar a un público mucho más amplio y demostrar que este tipo de humor tiene cabida en grandes plataformas. Aunque fue complicado gestionarlo, estamos muy orgullosos de haber abierto esa puerta.

¿Cómo ha evolucionado Monologamia desde entonces? Dianela Padrón: Aunque ya no producimos shows internacionales por decisión propia, seguimos visibilizando perfiles diversos. Por ejemplo, en Si Saben Cómo Nos Ponemos, Pa’ Qué Nos Conquistan hemos dado espacio a cómicos menos conocidos como Stephan Dyer, Marcela Lecuona, Job Mansilla, y José Carlos Robbs. Aunque en ese momento no eran tan populares en sus países, les dimos la oportunidad de presentarse ante el público europeo. Como cómicos, creemos que tenemos buen ojo para detectar talento y abrirles puertas.

Fernando Moraño: Además, hemos visto cómo las grandes productoras y la televisión comenzaron a apostar por este tipo de humor. Nos gusta pensar que ayudamos a abrir ese camino.

Dianela Padrón: Yo, por ejemplo, ahora formo parte como presentadora de un programa en Es Tu Tele, la versión del show “Si saben como nos ponemos, pa que nos conquistan” ahora versión televisiva, donde no solo hay comedia, sino también espacios para temas relevantes como extranjería, con el abogado Enrique Vásquez, e integración psicológica, con Melina De Bernardo una psicóloga especializada. Este formato combina humor y servicio público, algo que refleja nuestra visión como productora.

Fernando Moraño: Y yo sigo apostando por el contenido comprometido. Fundé el primer podcast de humor político en Ágora Sol Radio durante el movimiento del 15M, y actualmente soy guionista y colaborador del programa político Hora Veintipico en La SER conducido por Héctor De Miguel.

¿Qué proyectos ofrecen actualmente y cómo se puede contar con ustedes? Dianela Padrón: Además de los shows de Monologamia como Cómicas Degeneradas o Si Saben Cómo Nos Ponemos, Pa’ Qué Nos Conquistan, ambos estamos disponibles para contrataciones de nuestros unipersonales: Yo Solita, en mi caso, donde hablo de mi experiencia como mujer e inmigrante con humor, y Fernando con su comedia afilada y su visión política y social.

Fernando Moraño: También estamos abiertos a nuevas propuestas y colaboraciones. Llevamos años demostrando que el humor puede ser una herramienta poderosa para el cambio y la reflexión, y seguimos trabajando para llevarlo a más públicos.

Sobre Monologamia Desde su creación, Monologamia ha sido un referente en la producción de comedia inclusiva y comprometida en España. A través de espectáculos como Cómicas Degeneradas, Si Saben Cómo Nos Ponemos, Pa’ Qué Nos Conquistan y El Antídoto, y con hitos como el primer especial de comedia española en Amazon Prime Video, así como la gestión de primeras visitas de grandes cómicos internacionales, esta productora ha demostrado que el humor es una herramienta poderosa para la integración y la reflexión.

Para más información sobre los espectáculos y contrataciones, visitar: monologamia.com