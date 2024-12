Fibertin revoluciona el mercado de telecomunicaciones en España con la mayor huella digital de fibra óptica y triple cobertura móvil

Fibertin irrumpe en el mercado español de telecomunicaciones con innovadores planes de fibra óptica y móvil, prometiendo transformar la conectividad mediante la mayor cobertura de fibra y triple red móvil. Con su enfoque en la tecnología avanzada y un servicio al cliente excepcional, Fibertin busca enriquecer la vida digital de sus usuarios Fibertin, una nueva fuerza en el mercado de las telecomunicaciones, ha anunciado su entrada en el sector con una oferta innovadora de servicios de fibra óptica y planes móviles en España. Con el objetivo de revolucionar la experiencia de conexión para los usuarios, la compañía promete establecer nuevos estándares mediante la integración de tecnología punta, una amplia cobertura y un servicio al cliente excepcional.

Desde el mes de noviembre, Fibertin comenzó a ofrecer un portafolio capaz de satisfacer tanto a usuarios individuales como a empresas. La oferta incluye una combinación de fibra óptica de alta velocidad, telefonía móvil con triple cobertura y servicios adicionales como televisión digital y sistemas avanzados de seguridad para el hogar. Esta propuesta integral no solo busca mejorar la forma en que las personas se conectan, sino también enriquecer su vida diaria a través de servicios que promueven la conectividad, la seguridad y el entretenimiento.

Una de las ventajas distintivas de Fibertin es su capacidad para ofrecer la huella digital de fibra óptica más extensa de España, complementada con servicio de triple cobertura móvil. Esto es posible gracias a las alianzas estratégicas que ha forjado con los principales operadores del mercado, como Yoigo, Orange y Movistar. Estas colaboraciones permiten a Fibertin garantizar a sus clientes no solo una conexión de máxima velocidad, sino también una cobertura inigualable, superando así las ofertas disponibles actualmente en el mercado.

Rubén San Silvino, CEO de Fibertin, destaca la misión transformadora de la empresa: "En Fibertin, no solo vendemos conexiones; transformamos vidas. Cada producto que ofrecemos está diseñado para superar las expectativas de nuestros clientes, no solo para satisfacerlas. Estamos estableciendo un nuevo paradigma en las telecomunicaciones, donde la velocidad, la fiabilidad y el servicio al cliente son solo el punto de partida".

Además, la empresa está firmemente comprometida con la innovación constante y la expansión de su oferta. No solo se centra en su alcance técnico, sino también en la experiencia del usuario, buscando continuamente mejorar y diversificar su abanico de servicios con nuevas funcionalidades que atiendan a las necesidades cambiantes de sus clientes.

Fibertin mira hacia el futuro con la intención de enriquecer la vida cotidiana de sus usuarios, brindándoles más que simple conectividad. Su enfoque en la inclusión de servicios complementarios responde a una visión integral de la experiencia de cliente, aspirando a ser más que un proveedor, un socio tecnológico confiable. Con esta ambición, la empresa no solo busca liderar el cambio en el panorama de las telecomunicaciones, sino también invitar a sus clientes a ser parte de esta emocionante transformación.

Este fascinante escenario representa para Fibertin no solo una oportunidad de afianzarse en el mercado, sino también de redefinir cómo se concibe y se vive la experiencia tecnológica en entornos tanto personales como profesionales. La imagen de una España más conectada y segura se avista, impulsada por una empresa que promete ir más allá de lo convencional.

