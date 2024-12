Soluciones no invasivas para la apnea del sueño, el dispositivo de avance mandibular de Clínica Calvo de Mora

La apnea obstructiva del sueño (AOS) y el ronquido son trastornos que afectan la calidad de vida de millones de personas. Estos problemas, a menudo subestimados, no solo impactan el descanso, sino que también tienen implicaciones para la salud cardiovascular y el bienestar general.

En respuesta a esta necesidad, la Clínica Maxilofacial Calvo de Mora, en colaboración con OrthoApnea NOA, ofrece una solución avanzada y no invasiva: el dispositivo de avance mandibular (DAM). Este tratamiento, diseñado para mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño, ha demostrado ser altamente eficaz en la reducción de los síntomas de la AOS y el ronquido, mejorando notablemente la calidad de vida de los pacientes.

Un enfoque integral para la apnea del sueño y el ronquido El dispositivo OrthoApnea NOA, que integra tecnología de diseño asistido por ordenador (CAD/CAM), se adapta de manera precisa a la biomecánica de cada paciente. Esta personalización permite posicionar la mandíbula ligeramente hacia adelante, asegurando que las vías respiratorias permanezcan despejadas durante el descanso. El proceso de fabricación digital garantiza un ajuste cómodo y eficaz, lo que hace que este dispositivo sea una alternativa ideal para quienes buscan opciones no invasivas. Además, OrthoApnea, una empresa con más de 15 años de experiencia en tecnología biomédica, respalda este innovador dispositivo, lo que refuerza la confianza en su eficacia y seguridad.

El tratamiento con el dispositivo de avance mandibular no solo es una opción cómoda y no invasiva, sino que también proporciona resultados significativos para quienes padecen apnea del sueño y ronquidos crónicos. Este dispositivo, al mantener las vías respiratorias despejadas, reduce considerablemente los episodios de apnea del sueño, mejora el flujo de aire y elimina las interrupciones constantes durante el sueño. Además, su diseño personalizado permite a los pacientes utilizarlo con facilidad, adaptándose a sus necesidades específicas sin generar molestias.

Una mejoría general gracias al dispositivo DAM El impacto positivo del DAM no se limita únicamente al descanso nocturno, sino que también repercute en la salud general de los pacientes. Una mejora en la calidad del sueño contribuye a una mayor energía durante el día, un mejor rendimiento cognitivo y una reducción del riesgo de enfermedades asociadas a la apnea, como la hipertensión o las patologías cardiovasculares.

La Clínica Maxilofacial Calvo de Mora, con su enfoque en tratamientos personalizados y el uso de tecnología de vanguardia, garantiza un proceso integral que incluye la evaluación del paciente, la fabricación del dispositivo y el seguimiento médico necesario para optimizar los resultados.

Con esta innovadora solución, la Clínica Maxilofacial Calvo de Mora reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de sus pacientes. El dispositivo de avance mandibular, en colaboración con OrthoApnea, representa un avance significativo en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y el ronquido, ofreciendo una alternativa cómoda, efectiva y personalizada para mejorar la calidad de vida.