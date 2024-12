Cuando un matrimonio no funciona, lo más razonable es que ambas personas decidan tomar caminos por separado. Sin entrar en las razones, que pueden ser diversas, el divorcio o la separación son los mecanismos legales que permiten a cada cónyuge reorganizar su vida. En muchos casos, estos trámites se realizan de mutuo acuerdo para facilitar el proceso, ya que supone un ahorro significativo de tiempo, esfuerzo y dinero.

Una de las principales dudas al plantearse dar este paso es saber cuánto cuesta un divorcio en España. Sin embargo, no es sencillo dar una cifra exacta, ya que el precio varía según las circunstancias personales de cada caso. Se tienen en cuenta factores como si el proceso es de forma amistosa o mediante la vía contenciosa, existen hijos menores o el reparto del patrimonio en común, entre otros.

¿Cuánto cuesta divorciarse en España?

En nuestro país, el número de divorcios ha variado significativamente en los últimos años. El pasado año, se registraron 76 685 divorcios, lo que supone un pequeño descenso del 5,7 % en comparación con el 2022. El 81,6 % de estas separaciones fue por mutuo acuerdo, mientras que el resto fueron divorcios contenciosos.

El precio aproximado de un divorcio en España oscila entre los 400 a 1200 euros si es de mutuo acuerdo.

Pero si no fuera así, este proceso se alargaría, por lo que los costes serían mucho mayores, entre 1200 a 3000 euros, en caso de acudir a la vía contenciosa.

Sin embargo, desde que se introdujo la figura del divorcio exprés, una alternativa más rápida y económica, el coste está entre los 300 a 500 euros.

Los costes de las dos modalidades de divorcio en España

Un viaje en tren puede ser más o menos costoso dependiendo de la distancia, lo que influye en la duración del trayecto. El precio del divorcio también depende de lo largo que sea el proceso. Si la pareja no se pone de acuerdo, tendrá que acudir a un juez para resolver este conflicto, lo que implica un mayor coste. Por lo tanto, este precio puede variar considerablemente según la modalidad que se elija.

Divorcio de mutuo acuerdo. Este tipo de divorcio puede realizarse tanto por vía judicial como ante notario. Se trata de la solución más rápida y económica, ya que ambos cónyuges están dispuestos a negociar la custodia de los hijos, el reparto de los bienes o cualquier aspecto importante para la nueva vida familiar. El coste medio es de unos 950 euros aproximadamente.

Sin embargo, cuando los cónyuges no logran ponerse de acuerdo, es necesario acudir a la justicia para que intervenga. Este proceso es más largo y costoso, además cada parte necesita contar con representación legal, lo que da lugar a que se encarezcan los costes. El precio medio del divorcio contencioso es de cerca de 1800 euros.

Estos son los precios de divorciarse en España, sin embargo, para tener una aproximación más precisa, es conveniente consultar a diferentes abogados de familia. En Melendos, una plataforma informativa que trata en profundidad estos temas legales, se incluye un directorio con expertos en este campo para obtener una mejor orientación.