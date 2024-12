El avance de la domótica en casas y empresas en España

La domótica está transformando rápidamente tanto hogares como empresas, y se está consolidando como una de las innovaciones tecnológicas más relevantes del siglo XXI.

En su esencia, implica el uso de tecnologías avanzadas para automatizar y controlar sistemas en viviendas y edificios de forma inteligente. Su propósito principal es mejorar la calidad de vida, aumentar la eficiencia energética, optimizar la seguridad y proporcionar un mayor confort. Con su adopción en constante aumento, se presenta como una herramienta esencial para el futuro cercano, adaptándose a las crecientes necesidades de usuarios cada vez más exigentes.

En España, el avance está marcado por una tendencia clara hacia la automatización. Según estimaciones recientes, se espera que para el año 2025 más del 20% de las casas españolas sean inteligentes. Este crecimiento viene respaldado por el creciente interés de los ciudadanos por integrar tecnologías que les permitan gestionar diversos aspectos de su vida cotidiana desde la comodidad de un dispositivo móvil. En particular, la instalación domótica en Madrid ha crecido considerablemente, con muchas familias y empresas de la capital optando por incluir soluciones tecnológicas que optimicen el consumo energético, la seguridad y la gestión de tareas domésticas o empresariales.

Uno de los principales beneficios es su capacidad para aumentar la eficiencia energética. Con la integración de sistemas de iluminación, climatización, calefacción, persianas automáticas y sensores de presencia, las viviendas y oficinas pueden reducir significativamente su consumo energético.

Por ejemplo, con la implementación de sensores de luz, el sistema puede regular la intensidad luminosa de acuerdo con la cantidad de luz natural disponible, lo que reduce el gasto en electricidad. Además, la calefacción y el aire acondicionado se pueden gestionar de forma remota, asegurando que no haya desperdicio de energía cuando no es necesario, lo que genera ahorro económico y beneficia al medio ambiente.

“El futuro del hogar no solo es cómodo, sino también sostenible. Con la instalación domótica, se puede reducir significativamente el consumo de energía sin sacrificar comodidad” indican desde Hedo & Montero.

En cuanto a la seguridad, también ofrece avances importantes. Los sistemas de videovigilancia, alarmas inteligentes, sensores de movimiento y detectores de humo permiten a los usuarios tener un control total sobre la seguridad de su hogar o negocio. Con una interfaz accesible desde el móvil, los usuarios pueden monitorear en tiempo real lo que sucede en su propiedad, recibiendo alertas inmediatas ante cualquier incidente. Esta capacidad para gestionar la seguridad de manera remota otorga una sensación de tranquilidad, sobre todo para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa o tienen un negocio con horarios flexibles.

Otro aspecto clave es su integración con dispositivos de voz, como los asistentes virtuales, que permiten controlar diversos sistemas mediante comandos hablados. Ya no es necesario tener que manejar múltiples aplicaciones o controles remotos. Con una simple orden verbal, se pueden ajustar las luces, la temperatura o incluso pedir un informe sobre el estado de los electrodomésticos o los sistemas de seguridad. Esta comodidad se traduce en una mejora de la experiencia de usuario, haciendo la vida diaria más sencilla y accesible, especialmente para personas con movilidad reducida o aquellas que desean hacer su entorno más accesible.

El mercado en este ámbito continúa expandiéndose a gran velocidad El 82% de los españoles, según algunos estudios, se plantea incorporar dispositivos tecnológicos en sus hogares, como centrales de gestión, sensores y actuadores, en los próximos años. Esto representa una oportunidad para las compañías del sector, que encuentran en la automatización una vía para satisfacer una demanda creciente. El avance de su uso se está consolidando no solo en las viviendas, sino también en las empresas, que pueden beneficiarse para mejorar la gestión de recursos, la seguridad laboral y la eficiencia operativa.

Los edificios inteligentes no solo ofrecen un entorno más cómodo, sino que también representan una inversión en el futuro, donde la ciencia juega un papel crucial en la sostenibilidad y el ahorro de costes.