Repara tu Deuda Abogados cancela 26.000€ en A Coruña (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado se endeudó para poner en marcha un bar y por ser el aval de una amiga en otro que cerró El Juzgado de lo Mercantil nº3 de A Coruña (Galicia) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado liberado de una deuda de 26.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para poner en marcha un bar y para costear los gastos inherentes (alquiler del local, equipamiento y productos). Al principio no tenía problema alguno para hacer frente al pago de las cuotas. A su vez, también fue avalista de un préstamo para que una amiga pudiera abrir otro bar. Lamentablemente ella no pudo costearlo todo y él tuvo que hacerse cargo económico. Para poder sobrellevar esta situación, solicitó tarjetas de crédito. En paralelo, se vio obligado a reparar su vehículo que se había averiado”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. En todo este tiempo ha conseguido ayudar a numerosas personas en estado de sobreendeudamiento para que puedan empezar una nueva vida financiera. Si bien es cierto que inicialmente no era muy conocida, con el paso de los años y la difusión de las historias de éxito se ha hecho mucho más popular entre las personas en estado de insolvencia.

