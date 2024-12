Hugo Sánchez Hernández publica ‘Septiembre, el principio de todo’, un poemario inspirado en la situación actual.

CÍRCULO ROJO.- Como bien indica Hugo Sánchez, ‘Septiembre, el principio de todo’, destaca por el mensaje que aporta. “Se refleja cuanto valoramos nuestra vida a través de nuestras decisiones, para hacernos ver cuanto valemos, y sobre todo que nuestra mentalidad esté llena de positividad ante los días bajos de autoestima. Lo que yo llamaría sobre todo por alguno de los poemas reflejados de crítica social, "nuestra supervivencia en esta sociedad".

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, un poemario diferente. “No son solo poemas de amor y desamor, ya que es lo que está acostumbrado cualquier lector que lea este género literario, como bien he venido diciendo hay temas de derechos sociales, ausencias, el amor propio, llamamientos a la naturaleza”.

SINOPSIS

Septiembre, el principio de todo,

no solo se trata de un mes fijado en el calendario.

Septiembre es el final del verano y el comienzo del otoño,

donde se hace un punto intermedio como reflexión en lo

que llevamos de año.

Este poemario no es un viaje solo sentimental; es un viaje emocional a través de la sociedad que vivimos, y de lo que nos está tocando vivir, pero que hace que uno no olvide dónde quedan sus pensamientos y principios.

Septiembre es el nacimiento de la palabra, es el despertar del amor y la pasión, pero es la fuerza de reivindicación de vivir en libertad.

AUTOR

Hugo Sánchez Hernández nació en Valladolid (26/09/1991).

No ha parado de escribir y no piensa dejar de hacerlo.

Actualmente, combina su trabajo con sus estudios, ya que está opositando para oposiciones del Estado.

En sus ratos libres siempre está escribiendo, una pasión que le ata. Arriesgado y valiente con sus decisiones.

Ha publicado tres poemarios y un recopilatorio: el primero, en 2021, Lo que nació de mí; en 2022 lanzó Estuvimos tan presentes; en 2023, No disponemos del tiempo de un te quiero y La esperanza del pasado es el presente.

Ahora, en 2024, lanzará su nuevo poemario

Puedes encontrarlo en sus redes sociales como:

Facebook: Hugo Sanchez

Instagram: @poetaseptiembre91

Tik tok: @hugopoeta91