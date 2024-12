31 de Diciembre de 2024; fecha límite para solicitar el Kit Digital. ¡No hay que perderse la oportunidad!

El 31 de diciembre se acaba el plazo de solicitud del Kit Digital para las empresas de 3 o más empleados, una oportunidad única a coste cero para la digitalización las empresas.

El próximo 31 de diciembre de 2024 finaliza el plazo para que empresas y autónomos puedan acceder al Kit Digital, una de las ayudas más importantes para la digitalización de negocios en España. El Kit Digital, impulsado por el Gobierno, otorga hasta 12.000 € preconcedidos a fondo perdido a autónomos y PYMEs para implementar soluciones digitales como facturación electrónica, diseño de páginas web, gestión de redes sociales o posicionamiento SEO, entre otras.

Sin embargo, el tiempo corre, y las empresas que no actúen antes del 31 de diciembre perderán esta oportunidad para siempre. Las empresas clasificadas en los Segmentos I y II, es decir, aquellas con entre 3 y 49 empleados, pueden obtener subvenciones de hasta 12.000 € (Segmento I) o 6.000 € (Segmento II) para digitalizarse.

¿Cuál es la cuantía de las ayudas que se van a perder? Para las empresas de 10 a 49 empleados (Segmento I): 12.000 €.

Para las empresas de 3 a 9 empleados (Segmento II): 6.000 €.

Estas ayudas suponen una oportunidad única para que las empresas puedan digitalizarse sin coste alguno. El Kit Digital permite acceder a soluciones clave como la gestión de redes sociales, diseño de páginas web profesionales o el posicionamiento en Google, herramientas fundamentales para captar más clientes y mantenerse competitivo en un entorno digital en constante evolución.

Además, Agentes Digitalizadores como Clickmi, especializadas en la gestión del Kit Digital, se encargan de todo el proceso burocrático, simplificando al máximo los trámites necesarios para que las empresas puedan centrarse en su actividad principal. Este programa no solo elimina barreras económicas, sino también administrativas, al permitir a las empresas contar con expertos en marketing digital para desarrollar y optimizar su presencia online sin asumir costes adicionales.

No solicitar estas ayudas antes del 31 de diciembre de 2024 significa perder definitivamente esta posibilidad de modernización y quedar rezagado frente a la competencia.

No dejarlo para última hora, clave para no perder la ayuda Desde Clickmi, agente digitalizador oficial del Kit Digital, advierten que dejar la solicitud para el último momento puede significar quedarse sin tiempo para completar el proceso, ya que este requiere pasos como la verificación de datos, la elección de las soluciones digitales y la formalización de la solicitud.

Desde Clickmi, destacan la importancia de actuar cuanto antes para asegurar la solicitud del Kit Digital. "La transformación digital no puede esperar más. Es ahora o nunca. Este programa ofrece una oportunidad única que no se repetirá, y en Clickmi estamos aquí para hacer que todo el proceso sea sencillo y rápido para las empresas", señala Rodrigo Hernández, CEO de Clickmi.

Como agente digitalizador especializado en PYMEs y negocios locales, Clickmi se posiciona como una garantía de éxito para quienes buscan aprovechar el Kit Digital al máximo. Su equipo de expertos ofrece un servicio personalizado y detallado, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. Desde la primera consulta hasta la implementación final de las soluciones digitales, Clickmi acompaña a sus clientes en cada paso, asegurando que la experiencia sea ágil y sin complicaciones.

La experiencia acumulada en la digitalización de empresas pequeñas y medianas convierte a Clickmi en el aliado perfecto para transformar negocios tradicionales en empresas competitivas en el entorno digital. Su enfoque centrado en el cliente, junto con su conocimiento del mercado local, asegura no solo cumplir con los plazos, sino también maximizar el impacto de las soluciones contratadas.

¿Cómo pueden las empresas solicitarlo? Desde Clickmi, destacan la importancia de no dejar pasar esta oportunidad única para digitalizar las empresas. Recomiendan actuar con rapidez y seguir los pasos establecidos para acceder al Kit Digital, recordando que su equipo está preparado para acompañar a las empresas en todo el proceso, garantizando una gestión eficiente y sin complicaciones. Actuar ahora es clave para no perder esta ayuda estratégica.

Contactar con un agente digitalizador oficial, como Clickmi, para recibir asesoramiento y comenzar el proceso cuanto antes.

Completar la solicitud de ayudas antes del 31 de diciembre.

Elegir las soluciones digitales que mejor se adapten a las necesidades de su negocio, una vez activado el Kit Digital.

Aprovechar antes de que sea demasiado tarde Empresas y autónomos que no soliciten el Kit Digital antes del 31 de diciembre perderán definitivamente la posibilidad de acceder a una ayuda clave para digitalizar sus negocios. Este programa, además de impulsar la transformación tecnológica, puede marcar la diferencia en la competitividad frente a la competencia. Desde Clickmi, aseguran que gestionan todo el proceso de forma ágil y eficaz, acompañando a las empresas en cada paso para que no pierdan esta oportunidad única. El plazo está por terminar, y actuar a tiempo resulta crucial.