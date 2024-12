Descubrir la aventura más divertida de tercero de primaria; El Capitán Barbilampiño y el pingüino granuja

¿Alguien se imagina convivir con un pingüino que no para de hacer travesuras? Eso es justo lo que le pasa al Capitán Barbilampiño, un intrépido marinero que regresa de sus viajes cargados de recuerdos exóticos... y un huésped inesperado: ¡un pingüino que le pone patas arriba todas las cartas de navegación!

Este libro, recomendado para niños y niñas a partir de 7 años, no solo promete risas y aventuras; también es una herramienta educativa única. Gracias a sus diálogos ingeniosos, estilo accesible y vibrantes ilustraciones a todo color, El Capitán Barbilampiño y el pingüino granuja captura la atención de los pequeños lectores, animándolos a sumergirse en la lectura.

Según el mismo autor, Txús Quelcom, comenta: ''El Capitán Barbilampiño y el Pingüino Granuja'' es una divertida y disparatada novela que hará reír a pequeños y mayores. A través de las increíbles aventuras del Capitán Barbilampiño y un Pingüino Granuja, los lectores se sumergirán en un mundo lleno de situaciones absurdas, personajes inolvidables y mucho humor. Pero, además de hacer reír, esta historia transmite valores fundamentales como el respeto y el amor hacia la naturaleza y los animales. A partir de esta novela, se ha desarrollado, junto con Kika, un proyecto educativo que sigue las aventuras del Capitán Barbilampiño y el Pingüino Granuja en una serie de lecturas complementarias. Estas lecturas están pensadas para que los niños y niñas puedan continuar con sus alocadas aventuras en la escuela, al tiempo que realizan actividades prácticas sobre el reciclaje y el respeto por el medio ambiente. De este modo, el humor y la diversión se combinan con el compromiso de fomentar el amor por la naturaleza y la importancia de cuidar nuestro planeta”.

¿Quién dijo que aprender no podía ser tan emocionante como zarpar en un barco pirata?

Este título es perfecto para trabajar en el aula o en casa. Los educadores y familias encontrarán en él una valiosa herramienta para fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje integral.

Si se busca una historia que inspire risas, curiosidad y conocimiento, no hay que buscar más. ¡Se recomienda subirse al barco del Capitán Barbilampiño y acompañarlo en esta divertida travesía junto a su pingüino granuja!