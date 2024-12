Movistar Team inicia un emocionante nuevo capítulo en ciclocross con Cat Ferguson

Movistar Team se enorgullece de anunciar su estreno internacional en la temporada de ciclocross junto a la corredora del Reino Unido, Cat Ferguson. La subcampeona del mundo Sub19 de ciclocross debutará en la categoría Élite/Sub23 y afrontará un calendario con 8 citas de la Copa del Mundo, incluyendo la carrera de casa para Movistar Team en Benidorm, y un total de 14 carreras de ciclocross.



DECLARACIONES:

Cat Ferguson: "Me siento muy afortunada de contar con el apoyo de Movistar Team para esta temporada de ciclocross. La confianza que el equipo tiene en mí y el respaldo que me brindan se refleja en su disposición a probar algo nuevo este invierno y enfrentarse a los campos embarrados de Bélgica. Siendo mi primer año en Élite/Sub-23, estoy emocionada por empezar a competir y aprender tanto como sea posible, por ahora sin presión por los resultados. No puedo esperar para que empiece mi primera carrera el próximo 14 de diciembre en Herentals. ¡Nos vemos pronto, Bélgica!".

CALENDARIO:

14.12.2024 – X2O Trofee (Herentals, Bélgica) 15.12.2024 – Copa del Mundo (Namur, Bélgica) 21.12.2024 – Copa del Mundo (Hulst, Holanda) 22.12.2024 – Copa del Mundo (Zonhoven, Bélgica) 23.12.2024 – Superprestige Zilvermeer Cross (Mol, Bélgica) 26.12.2024 – Copa del Mundo (Gavere, Bélgica) 27.12.2024 – Exact Cross – Azencross (Loenhout, Bélgica) 29.12.2024 – Copa del Mundo (Besançon, Francia) 30.12.2024 – Superprestige Diegem (Diegem, Bélgica) 12.01.2025 – Campeonato Nacional Británico (Gravesend, Gran Bretaña) 19.01.2025 – Copa del Mundo (Benidorm, España) 25.01.2025 – Copa del Mundo (Maasmechelen, Bélgica) 26.01.2025 – Copa del Mundo (Hoogerheide, Holanda) 02.02.2025 – Campeonatos del Mundo (Liévin, Francia)

Este nuevo paso resalta el compromiso de Movistar Team para explorar nuevas disciplinas dentro del ciclismo, al tiempo que impulsa el crecimiento de sus talentos emergentes. Reflejando el espíritu pionero del equipo y su disposición a aceptar retos que generen crecimiento y entusiasmo en el mundo del ciclismo.