Los contribuyentes aún están a tiempo de ahorrar dinero en su próxima declaración de la renta

Los contribuyentes encaran las últimas semanas de este año, mientras continúa el goteo de propuestas de reformas del IRPF, tanto estatales como autonómicas. Y aunque el período de presentación del IRPF no comienza hasta el próximo mes de abril, muchos ciudadanos desconocen que pueden hacer modificaciones en su actual renta para que les salga a devolver el año que viene. De acuerdo a una guía elaborada por los expertos fiscales de TaxDown, los españoles aún están a tiempo de ahorrarse hasta 10.000€ en su próxima declaración de la renta.

Una de las soluciones más sencillas es apostar por la retribución flexible. Se trata de un sistema retributivo que permite al trabajador dividir el cobro de su sueldo; una parte en efectivo y otra a través de productos o servicios que contrata a través de la compañía, como por ejemplo el abono transporte. No todas las empresas ofrecen estas facilidades, pero aquellas que sí lo hacen posibilitan que los empleados puedan llegar a ahorrarse una media de entre 100€ y 400€, según TaxDown.

Otra fórmula es hacer una donación a una ONG, a asociaciones culturales o, incluso, a partidos políticos. De acuerdo a los parámetros de la Agencia Tributaria, los ciudadanos españoles pueden llegar a deducirse hasta el 80% de los primeros 250€ que hayan donado a organizaciones sin ánimo de lucro. Este porcentaje baja hasta el 40% si se supera esta cantidad. De esta forma, un contribuyente que done asiduamente a este tipo de asociaciones puede conseguir un ahorro potencial de hasta 200€ en su renta.

Aportar dinero a un plan de pensiones es otra de las ventajas fiscales más habituales para reducir nuestro pago final de IRPF. Eso sí, hay que tener en cuenta que el máximo que se puede aportar de manera individual en 2024 no puede superar los 1.500€. Para los planes de empleo, que son planes de pensiones ofrecidos por las empresas a sus trabajadores, el límite para la empresa se eleva hasta los 8.500 euros, mientras que el umbral conjunto (empresa y trabajador) se mantiene en los 10.000 euros.

Otra ventaja para los contribuyentes que vayan a comprarse un coche en el último trimestre del año es apostar por un vehículo eléctrico puesto que las nuevas deducciones estatales aprobadas por el Ejecutivo, sumadas a las deducciones autonómicas de cada CCAA y a las ayudas del Plan Moves III pueden hacer ahorrar a estos contribuyentes hasta 7.000€.

Compensar pérdidas con ganancias

Equilibrar pérdidas y ganancias en la declaración de la renta es esencial y debe hacerse dentro del marco legal. En términos generales, se trata de deducir las inversiones perdidas de las ganancias, tributando solo sobre la diferencia. La Agencia Tributaria permite compensar tanto ganancias y pérdidas patrimoniales (como ventas de viviendas y acciones) así como rendimientos del capital mobiliario. Además, se pueden compensar ganancias patrimoniales con rendimientos del capital mobiliario hasta un 25%.

Para los inversores, es importante vender pronto antes de que termine el año para poder registrar correctamente las pérdidas y elaborar bien el método FIFO. Y para aquellos con bienes en el extranjero afectados por los modelos 720 y 721, es necesario planificar con anticipación.

La compraventa de viviendas para ahorrar en el IRPF

Los contribuyentes interesados en vender y comprar una vivienda en lo que queda de año también pueden adherirse a varias deducciones. Este es el caso de los propietarios mayores de 65 que quieran deshacerse de su residencia habitual, ya que no tendrán ninguna obligación fiscal con la Agencia Tributaria a partir de esa edad, ahorrando así miles de euros. Otro proceso que cuenta con unas cuantiosas bonificaciones en el IRPF es la venta de un inmueble, seguido de la adquisición de otro, ya que aquellas ganancias que se hayan obtenido en esta operación no se tienen que declarar. Es decir, si en esta comercialización un individuo obtiene un beneficio de 50.000€ no lo tiene que presentar ante Hacienda, sería una ganancia exenta de tributación.

Finalmente, aquellos caseros que cuenten con unos inquilinos fijos en una de sus viviendas pueden llegar a deducirse el 60% de los ingresos que obtienen por el alquiler. Por ejemplo, si una persona tiene un piso alquilado por 600€ al mes y gana 7.200€ por 12 meses, teniendo un total de 200€ de gastos, de forma general se quedaría con 7.000€. Sin embargo, al ser la vivienda habitual de otra persona, se aplicaría la reducción del 60%, tributando solo por 2.800€ (7.000€ menos el 60%).

Acciones que podemos llevar a cabo ahora para ahorrar hasta 10.000€

Pero además de todo lo anterior, hay muchas otras acciones que podemos hacer antes de que acabe el año para ahorrar en nuestro IRPF de 2025: pedir el anticipo de maternidad por adelantado, invertir en startups o empresas de nueva creación, reformar nuestra casa apostando por la sostenibilidad… y un largo etcétera. Además de revisar todas las deducciones aplicables por vivir en una determinada Comunidad Autónoma como, por ejemplo, la relacionada con los gastos escolares en los que hayan incurrido los padres durante el mes de septiembre.

“Las acciones que podamos llevar a cabo en el último trimestre fiscal del año son muy importantes para evitar pagar de más en la declaración de la renta que hagamos en 2025, correspondiente al año 2024 que ya está finalizando. Cada año los contribuyentes españoles dejan de ingresar hasta 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas. De ahí la importancia de revisar todas las que podamos aplicarnos y dejarnos asesorar por expertos,” afirma Enrique García Moreno, CEO y Co-fundador de TaxDown.