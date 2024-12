¿Se sabe cómo actuar cuando se tiene que acudir al tribunal médico?

¿Incapacidad o discapacidad? La gran mentira.

A lo largo de la vida, muchos tienen dolencias o accidentes, pero ¿realmente se sabe qué derechos tiene cada uno? La gran mayoría de las personas no saben que tienen derechos por sus dolencias.

La incapacidad se puede solicitar en caso de una limitación para su actividad laboral, y se divide en tres.

Parcial: conlleva 24 meses de salario y mantienes el puesto de trabajo.

Permanente total: se incapacita para el puesto de trabajo, pero se puede seguir trabajando en otra actividad.

Absoluta: se incapacita para todo tipo de trabajo al igual que la gran invalidez.

La discapacidad mide de una manera porcentual las limitaciones de una persona, estas han sufrido un revés con la aprobación del real decreto 888, que cambio el baremo y ha dejado a miles de personas sin una pensión no contributiva y de igual manera a los que no llegan al 33% que no tienen los beneficios fiscales.

Desde AELD y el instituto médico pericial, llevan años luchando para que esta injusticia de la administración se corrija.

Ya son muchos años en los que se viene observando que, si no se acude al INSS con un informe pericial de nivel, automáticamente se rechaza, y eso es una barbaridad.

Es muy importante que el perito sea oficial del colegio de médicos y no un valorador del daño corporal, que no es lo mismo.

Confiar solo en profesionales, ya que es su salud y su dinero los que están en juego, y al final lo barato sale caro.

En AELD, cuentan con peritos que no temen enfrentarse a las aseguradoras, por eso son los más solicitados en casos de negligencia médica.

No hay que permitir que jueguen con los derechos.