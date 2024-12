Santa Maria acoge el XXXVI Liga Special Olympics; Plena inclusión de Castilla y León

El Pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’ será el escenario de la XXXVI Liga Special Olympics-Plena Inclusión de Castilla y León que se celebrará el próximo sábado 30 de noviembre, un destacado evento deportivo incluido en el proyecto pionero “Santa Marta Todos Incluidos”, organizado por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes bajo el paraguas institucional del Gobierno de España en la Secretaría de Estado de la Agenda 2030. Durante toda la jornada, deportistas con discapacidad intelectual, organizados en diferentes categorías de fútbol sala, competirán en un entorno inclusivo y deportivo.

Considerada la competición de deporte adaptado más longeva en Castilla y León, esta liga es organizada por la Federación de Deporte Adaptado de la región y se ha convertido en un referente en la promoción de la igualdad y la inclusión en el ámbito deportivo.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con un total de ocho encuentros, en los que participarán 16 equipos procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma.

Horarios y encuentros programados:

10:00 horas: CD Adas vs. CD San Cebrián (nivel IIB).

11:00 horas: CD Convivo vs. CD Asprona Valladolid (nivel IIB). 12:00 horas: CD San Juan de Dios vs. CD Puentesauco (nivel III). 13:00 horas: CD San Juan de Dios vs. CD Puentesauco (nivel I). 14:00 horas: CD Asprona León vs. CD Apacid (nivel IIC).

15:00 horas: CD Seña Bermeja vs. CD Adas (nivel I). 16:00 horas: CD Asprona Bierzo vs. CD Adas (nivel III). 17:00 horas: CD Asprona Bierzo vs. CD Duero Z (nivel IIB).

Además, tres de los encuentros que se disputarán entre las 13:00 y las 15:00 horas serán retransmitidos en directo a través de la plataforma “Santa Marta, Tod@s Incluid@s”.

santamartatodosincluidos.com

Un evento por y para la inclusión La Liga Special Olympics-Plena Inclusión es mucho más que una competición deportiva. Representa una plataforma que visibiliza las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, fomenta el trabajo en equipo y promueve valores como la inclusión, el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades.

Un evento para la inclusión “Santa Marta, Tod@s Incluid@s” es un proyecto único en España, subvencionado al 100% por el Gobierno de España y promovido por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes para fomentar la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte, es uno de los siete proyectos estrella (100% subvencionado) de España en el desarrollo de la agenda 2030 en concreto en el ODS11 de igualdad de oportunidades. Desde hace unos meses y hasta mediados de 2025, el proyecto ofrecerá actividades formativas, talleres de sensibilización y competiciones adaptadas en ocho disciplinas deportivas.

Este proyecto multidisciplinario abarca siete modalidades deportivas y contempla la celebración de catorce competiciones, de las cuales cuatro son oficiales. Entre los deportes destacados se encuentran baloncesto, fútbol, judo, ajedrez, slalom, boccia y campo a través. Los eventos se desarrollarán progresivamente, adaptándose a los calendarios competitivos.

Financiado con una subvención de 250.000 euros otorgada por el Ministerio de Asuntos Sociales en el marco de la Agenda 2030, Santa Marta de Tormes ha sido seleccionada entre solo siete municipios de toda España para llevar a cabo esta iniciativa, única en Castilla y León.

Esta prueba, enmarcada en el proyecto “Santa Marta, Tod@s Incluid@s”, refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Santa Marta con la integración social y deportiva. La iniciativa estará en marcha hasta mayo de 2025.

Detalles del Evento XXXVI Liga Special Olympics-Plena Inclusión de Castilla y León

Fecha: 30 de noviembre de 2024

Lugar: Pabellon Municipal Francisco Samaniego “Fay”, Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Hora de inicio: 10:00 horas