En marcha la V Campaña de Recogida de Ayudas Técnicas en Bizkaia

Impulsa la donación de productos usados para reutilizar en préstamos solidarios y está organizada por el Banco de Ayudas Técnicas Municipal y Asistencial con el apoyo de ochenta entidades del territorio La V Campaña de Recogida de Ayudas Técnicas ya está en marcha en Bizkaia. Está organizada por el Banco de Ayudas Técnicas y la Fundación Bultzatu, que lo gestiona, en colaboración con 80 entidades del territorio. Hacen un llamamiento conjunto a donar productos de apoyo usados con el fin de reutilizarlos en préstamos solidarios. La campaña está activa hasta el 20 de diciembre para concentrar esfuerzos, aunque las donaciones se recogen durante todo el año.

El lanzamiento de la campaña ha tenido gran impulso, debido a la gran cantidad de apoyos que ha recogido. En la presentación ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, que ha dado su respaldo a los objetivos que se persiguen.

La campaña, como la actividad del Banco de Ayudas Técnicas, nace en respuesta directa al incremento de las necesidades relacionadas con los cuidados y la atención a personas en situación de dependencia. El BAT tienen como misión garantizar la rápida cobertura de productos de apoyo en sus ámbitos de actuación, sobre todo, a las personas en situación más vulnerable y basándose en la reutilización de artículos de segunda mano.

Funcionamiento de la campaña

El funcionamiento de la campaña es sencillo y accesible para cualquiera que quiera contribuir. Cualquier persona o entidad que disponga de algún producto de apoyo en buenas condiciones que ya no utilizan, pueden donarlo para que sea reutilizado. Estos productos incluyen desde grúas domiciliarias, camas articuladas y sillas de ruedas, hasta sillas para el baño y artículos similares.

Para donar, tienen que ponerse en contacto con el BAT Municipal y Asistencial, ya sea por teléfono, llamando al 94 440 91 16, o por correo electrónico, escribiendo a bat@bultzatu.org.

En ese contacto se evalúa si el producto es reutilizable y si es así, se informa si hay algún punto cercano de recogida donde llevarlo, que es la opción más rápida y sencilla. Si no hay un punto cercano o si el producto es voluminoso y requiere desmontaje, se coordina la recogida por zonas, organizando rutas según la disponibilidad del equipo.

Una vez recogidas las donaciones, en el almacén del BAT se revisan, limpian e higienizan y se reparan si es necesario. Cuando están listos, se incorporan a las existencias del BAT Municipal y Asistencial, quedando disponibles para los préstamos solidarios en su red de cobertura.

La campaña no solo promueve la economía circular y el cuidado del medio ambiente al dar una nueva vida a estos artículos, sino que facilita a las personas con necesidades específicas el acceso a recursos esenciales para mejorar su calidad de vida.