Con la Magna y la Navidad 2024 Sevilla reafirma su compromiso con la cardioprotección

Más de 20 desfibriladores cedidos por Almas Industries se colocarán en el recorrido de la Magna La capital andaluza dará otro paso adelante en la seguridad sanitaria de sus grandes eventos. La procesión conocida como "La Magna", que pondrá broche final al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, será cardioprotegida con un despliegue sin precedentes. Con la participación de imágenes icónicas como la Macarena, la Esperanza de Triana y el Gran Poder y otras de fuera de Sevilla como la Virgen de Valme de Dos Hermanas, la Consolación de Utrera y la Setefilla de Lora del Río, este evento se espera que atraiga a decenas de miles de personas desde distintos puntos de España y del extranjero, especialmente en un puente festivo de gran atractivo turístico.

Un dispositivo de cardioprotección para un evento multitudinario

En colaboración con Protección Civil y el Ayuntamiento de Sevilla, Almas Industries, a través de su proyecto de Responsabilidad Social Corporativa Proyecto+Vida, cederá más de 20 desfibriladores semiautomáticos (DESA). Estos dispositivos estarán estratégicamente ubicados a lo largo del recorrido oficial, que incluye lugares emblemáticos como: Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Avenida de la Constitución o el Paseo de Colón, entre otros.

Con más de 21.591 sillas instaladas en diferentes tramos del recorrido y miles de asistentes de pie, la rápida respuesta ante cualquier emergencia es clave. Según datos del European Resuscitation Council, la posibilidad de supervivencia en una parada cardíaca disminuye un 10% por cada minuto que pasa sin intervención, lo que subraya la importancia de contar con desfibriladores cercanos y personal formado.

Para Nuño Azcona, CEO de Almas Industries, "colaborar con eventos tan significativos como la Magna o el Plan de Navidad de Sevilla es parte de nuestro compromiso con la sociedad. Queremos garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de estas celebraciones con la tranquilidad de que su salud está protegida".

Por parte del Jefe de Protección Civil Municipal de Sevilla, destacó "la labor conjunta entre instituciones y empresas como Almas Industries permite que Sevilla disponga de primeros intervinientes sanitarios listos para afrontar el reto de Seguridad Pública que representan eventos de tal magnitud".

El Plan de Navidad, un evento también cardioprotegido

La cardioprotección no termina con la Magna. El dispositivo se extenderá al Plan de Navidad de Sevilla, una de las épocas más esperadas en la ciudad, con actividades que abarcan desde el alumbrado navideño hasta conciertos y mercados al aire libre. Este plan también contará con los desfibriladores de Almas Industries, que estarán estratégicamente ubicados gracias a la colaboración de Protección Civil.

Compromiso continuo con la salud cardiovascular

Desde hace años, Almas Industries, en colaboración con Protección Civil, ha cardioprotegido eventos tan multitudinarios como la Semana Santa y la Feria de Abril, consolidándose como un referente en la protección de la salud cardiovascular. A través de su proyecto Proyecto+Vida, no solo dona desfibriladores, sino que también fomenta la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y sensibiliza sobre la importancia de hábitos saludables.

Más que una tradición: un compromiso con la seguridad

La Magna y el Plan de Navidad no solo representan la riqueza cultural y devocional de Sevilla, sino también su capacidad para organizar eventos de gran formato sin descuidar la seguridad sanitaria de los asistentes. La implicación de Almas Industries y Protección Civil es un ejemplo de cómo la colaboración puede marcar la diferencia.

Impacto y relevancia de la cardioprotección en eventos multitudinarios

Según los datos más recientes, en España se producen más de 30.000 muertes súbitas al año, lo que equivale a 100 paros cardíacos diarios. Eventos como la Magna representan una oportunidad para destacar la importancia de contar con tecnología de salud y personal preparado, factores determinantes para salvar vidas en situaciones críticas.