Andrea F. García y Bárbara Suárez se unen para crear ‘Una tarde en la cocina’

CÍRCULO ROJO.- La historia de Andrea F. García y Bárbara Suárez surge de su propio miedo por mostrar su talento para la escritura y el dibujo. “Al final compartíamos el mismo miedo, pero juntas nos animamos a dar el paso del que hoy es un sueño cumplido. Su amistad no solo ha dado vida a mis palabras a través de la ilustración, sino que me ha brindado la oportunidad de abrirme ante lectores que ni siquiera conozco, algo impensable para mi hace no tanto tiempo”, explica Andrea.

‘Una tarde en la cocina’ es un libro en el que ilustración y texto toman caminos separados para completarse y crear una idea, una emoción, una metáfora. “Por ello según la edad con la que lo leas verás una u otra. Es un libro con mucha dosis de imaginación y varías pizcas de locura junto a realidad que lo hacen loco. Solo hay que detenerse a mirarlo con atención”, añade la propia autora.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una historia que demuestra que es posible que detrás de cada trastada se escondan kilos y kilos de sensibilidad, pero que solo quien vuelva a mirar con los ojos de su niñez comprenderá”.

SINOPSIS

¿Quién dijo que la locura no podía contener Kilos y Kilos de sensibilidad? Javier está aquí para demostrarnos que detrás de cada trastada se esconden intenciones que solo quien vuelva a la niñez comprenderá.