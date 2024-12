Un equipo de mujeres desafía los límites y reivindica la igualdad en la Neom Titan Saudi Arabia

Un equipo de mujeres ciclistas no profesionales han lanzado un poderoso mensaje en favor de los derechos y el bienestar femenino con su participación en una de las carreras más duras del calendario internacional sobre dos ruedas: la Neon Titan Saudi Arabia, de 380 kilómetros y casi 3.000 metros de desnivel, cruzando terrenos arenosos, zonas de rocas y cañones en 4 días.

El Energy Women Team ha conseguido hacer dos podiums y ahora pedalean para que su hazaña titánica logre el objetivo solidario que se marcaron en favor de la ONG Bicicletas Sin Fronteras: 8 bicicletas para 8 estudiantes de Senegal para las que el trayecto casa escuela es un reto diario.

Conchita Gassó, Geli Pinteño, Eva Lamela, Ale Lizana, Marta Bagudá, Hélène Tant, Claudia Urrea y Silvia Bonich son las 8 mujeres valientes, para las que la edad, la experiencia o sus responsabilidades profesionales y familiares no son un obstáculo para creer en sus capacidades y a atreverse a asumir nuevos retos, ya sea en el deporte o en cualquier otra área de la vida. La idea de hacer este challenge y de esta comunidad de mujeres titánicas es de The Energy Lab, una proyecto que forma parte del Programa Universo Mujer del Ministerio de Cultura y Deporte, que promueve la participación femenina en todos los ámbitos del deporte como herramienta de mejora y transformación social.

Antes de llegar a la Titan Neon Saudi Arabia 2024, el equipo de ciclistas ha tenido que someterse a un régimen de entrenamiento exhaustivo y una preparación nutricional cuidadosa. Su preparación física ha incluido largas horas de trabajo en resistencia y fuerza, esenciales para soportar la exigencia de pedalear en un terreno tan desafiante como el desierto como explican Silvia Bonich, Chus Carrascal y José Sánchez de The Energy Lab, que las han guiado en el proceso. Durante la carrera, las ciclistas han tenido que proteger su salud hormonal, su visión, y su piel, mucho más frágil y sensible que la de los hombres. Para ello han utilizado suplementos naturales de FemmeUp, alimentos healthy de Xaviermor, gafas de visión deportiva de Cottet, cremas de foto-protección 50+ de Isdin, jabones de limpieza facial en polvo de Natana Cosmetics, equipación deportiva de Pamera y rodamientos ISB-Sport.