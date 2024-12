Suitech es galardonado como 'PMS PARTNER OF THE YEAR' por SiteMinder

Suitech, ha sido reconocido como la mejor plataforma de gestión hotelera (PMS) del año 2024 por la compañía australiana líder mundial, SiteMinder Suitech, consultora tecnológica especializada en el sector Hospitality, ha sido reconocida por SiteMinder, con el prestigioso galardón "Sistema de Gestión Hotelera (PMS) del Año". Este premio internacional, otorgado durante el World Travel Market (WTM) de Londres, destaca a Suitech como un referente en innovación y excelencia en soluciones de gestión para el sector hotelero.

Este reconocimiento de SiteMinder reconoce el compromiso de Suitech con la excelencia y su capacidad para simplificar y potenciar el panorama complejo del sector hotelero. Al recibir este galardón internacional, Suitech, con sede en Zaragoza (España), reafirma su posición de liderazgo en la industria global del alojamiento y brinda nuevas oportunidades para acelerar la introducción de sus soluciones en el mercado internacional.

Este premio a nivel mundial refuerza la misión de Suitech de ser un aliado estratégico para el sector hotelero, innovando continuamente en soluciones tecnológicas que elevan la experiencia de cada cliente y posicionan a los establecimientos en la vanguardia de la industria.

Javier Retornano, CEO de Suitech, comenta: "Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento que no solo es un hito para la compañía, sino un incentivo para seguir innovando y mejorando la solución. Para Suitech el objetivo siempre ha sido y será ofrecer un sistema PMS que marque la diferencia y continúe respondiendo a las necesidades y expectativas de la industria hotelera moderna"

El programa anual de premios de SiteMinder reconoce a las empresas tecnológicas y proveedoras de servicios que contribuyen a potenciar el sector del alojamiento a nivel mundial.

El cuadro de honor de los "SiteMinder Partner Awards 2024" es:

PMS Partner of the Year: Suitech (España)

Expert Partner: Hotel Solutions (Colombia)

App Partner: Welcome Pickup (Grecia)

Distribution Partner: Hopper (Canadá)

Innovation Partner: Roibos (España)

Breakthrough Partner: ezTravel (Taiwan)

Hoteliers Choice Partner: RevenYou (Australia)

Revenue Partner: Sojern (Estados Unidos). Para leer el anuncio completo: bit.ly/40ATeH8

Suitech nace en el año 2020 como "spin off" de uno de los principales partners de Microsoft en España, con la aspiración de liderar el mercado de soluciones de negocio en tecnología Microsoft para el sector Hospitality y se caracteriza por trabajar con una actitud desafiante y un enfoque pragmático, transformando las operaciones de los establecimientos hoteleros, desplegando soluciones tecnológicas avanzadas en sus front y back office para maximizar la eficiencia de sus procesos operacionales.

El sistema de gestión hotelera "PMS Suitech" incorpora una completa "suite" de funcionalidades con el que realizar de forma centralizada todas las gestiones necesarias del establecimiento. Se trata de un sistema multicompañía y multiestablecimiento, abierto a integraciones y que está desarrollado y certificado sobre tecnología Microsoft Dynamics Business Central. Suitech no solo moderniza las operaciones del hotel, sino que optimiza cada aspecto de su gestión, ayudándolos a destacar en un sector tan competitivo con una gestión del dato centralizada, fiable y en tiempo real para la toma de decisiones.