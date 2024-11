Productores y transformadores; Todo lo que se debe saber sobre la facturación electrónica en 2025

Prepararse para las nuevas normativas de facturación electrónica en 2025.

Tras las últimas novedades publicadas en el BOE el 17 de octubre este año, en 2025, la facturación electrónica será obligatoria para todos los negocios en España, independientemente de su tamaño y forma jurídica.

Para sectores donde predominan micro y pequeñas empresas como es el caso de la agricultura, ganadería y la transformación de alimentos, este cambio puede parecer un desafío, sin embargo, también es una oportunidad para mejorar la gestión de sus proyectos. Con herramientas como la creada por la Cooperativa POD, en colaboración con conocimiento aportado por muchos productores que forman parte de su comunidad, es posible cumplir con la normativa de manera sencilla y también optimizar el día a día del negocio para poder seguir aportando valor al territorio.

El reto de la facturación electrónica La nueva normativa exige emitir y conservar facturas en formato electrónico conforme a una serie de estándares legales que pronto conoceremos. Esto afecta tanto a quienes producen alimentos frescos directamente en el campo como a quienes transforman materias primas en productos únicos, como quesos, aceites o conservas.

Para muchos, que todavía gestionan su facturación manualmente, esto puede suponer complicaciones: errores, pérdida de tiempo y riesgo de multas. Pero gracias a la Cooperativa POD, esta transición es más sencilla. Desde un único sistema desarrollado mano a mano con los propios productores, es posible generar y gestionar facturas electrónicas cumpliendo con los requisitos de 2025, asegurando que el negocio esté siempre al día.

Más allá de la normativa: optimizar la operativa y fortalecer el impacto La solución POD no solo resuelve el reto de la facturación electrónica, también transforma cómo se gestiona un negocio ahorrando muchas horas que pudieran invertirse en labores con más valor añadido:

Generación de espacios de venta online y automáticos para cada segmento de clientes: no se necesita cambiar la web o el comercio electrónico, desde POD es posible generar catálogos online para profesionales, tiendas, grupos de consumo, etc.

Gestión de pedidos eficiente: Desde un único lugar se puede controlar los pedidos y gestionarlos con pocos clicks generando los documentos de venta (albaranes y facturas) de forma automática.

Control de stock y trazabilidad: Asegurar la calidad de los productos y gestionar inventarios es muy sencillo con POD, independientemente de que se venda frutas, huevos, aceite o quesos en cualquier formato.

Datos Financieros: Conocer los ingresos y gastos asociados al proyecto es vital para tomar decisiones estratégicas que garanticen la sostenibilidad del proyecto.

El trabajo, ya sea en el campo o en el obrador, no solo produce alimentos o productos de calidad; también crea riqueza y empleo en el territorio y fortalece la economía local. POD ayuda a liberar tiempo de tareas administrativas y de poco valor añadido, pero que son indispensables para el día a día de cualquier negocio o empresa, por pequeño que sea, permitiéndote enfocarte en lo que de verdad importa: seguir aportando valor con los alimentos que produces.

Cumple, mejora y crece sin coste

Gracias al Kit Digital, se puede implementar POD sin ningún coste para un proyecto. Aprovechar esta oportunidad para adaptarse a la normativa, conociendo y explorando nuevas fórmulas para trabajar mejor, es vital para impulsar la viabilidad a largo plazo.

La labor de los pequeños productores y transformadores es clave para la sociedad; asegurarse de utilizar las herramientas correctas es necesario para asegurar la continuidad de un proyecto.