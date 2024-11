Centro Comercial abierto de Granada celebra el sábado del Pequeño Comercio, el día 30 con actividades especiales en las calles del centro de Granada

Granada, 29 de noviembre. El Centro Comercial Abierto de Granada, reivindica la importancia del comercio de proximidad, y celebrará el Sábado del Pequeño Comercio, como respuesta al Black Friday, llenando las calles de música y alegría, animando a clientes y visitantes a comprar y consumir en el centro, porque donde hay comercio hay vida.

El sábado 30 de noviembre en el centro de Granada se celebrará por segundo año consecutivo el “sábado del pequeño comercio” (Small Business Saturday) con el objetivo de contrarrestar los efectos negativos del Black Friday para el pequeño comercio, por la imposición de ofertas agresivas en plena temporada

Esta celebración, en la que Granada fue pionera en España, es una fecha que comenzó a celebrarse en Estados Unidos, país de dónde también viene el Black Friday, y que intenta reforzar al pequeño comercio, para quien competir en Black Friday es muy difícil

Desde Centro Comercial Abierto, se realizarán acciones de Street Marketing, para animar a los potenciales clientes a pasar un día estupendo en el mayor centro comercial y de ocio de Granada.

El sábado día 30 de noviembre se va a vivir en el centro de Granada el Small Business Saturday en el centro histórico de Granada. Desde la asociación de comerciantes y empresarios del centro de Granda, Centro Comercial Abierto de Granada, se invita a los clientes habituales, a todos los granadinos y a los visitantes a vivir un día especial en el Centro Comercial y de Ocio más grande de la provincia, el centro histórico de la capital nazarí, que es el lugar perfecto para realizar todas las compras, disfrutar de una restauración variadísima, y además el sábado 30, con actuaciones musicales en las calles, que se van a llenar más vida que nunca y en las que además habrá sorpresas. El sábado también será la inauguración oficial de la navidad, ya que será el encendido del alumbrado público navideño a las 18:00 horas, iluminación que tiene un brillo muy especial en el casco histórico de Granada.

Granadinos y visitantes, podrán disfrutar especialmente de este sábado en el que sobre todo se quiere reivindicar al comercio de proximidad, al pequeño comercio y a las tiendas de toda la vida, en los siguientes rincones y horarios:

A partir de las 11:30 la divertida Charanga La Pepa llenará de alegría, de risas, y de buen rollo las calles del centro. El punto de partida será C/ San Antón, cruce con Alhamar, y tras hacer vibrar las principales calles comerciales, terminará haciendo bailar a todos en la plaza más bonita de España, en Plaza Pasiegas, con la catedral de Granada como testigo.

Por la tarde llegará el turno del saxofonista Manu Tenor Sax, que hará vibrar y disfrutar al público, con temas populares y con temas que recuerdan que la navidad está llegando. Lo podremos disfrutar:

A partir de las 17:30 horas en C/ Puentezuelas.

A partir de las 19:00 horas en C/ Mesones.

A partir de las 20:00 horas en Plaza Cauchiles.

Desde Centro Comercial Abierto de Granada se confía en que la celebración de la campaña del Sábado del Pequeño Comercio – Small Business Saturday, gracias a la financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Granada, supone el inicio de una gran campaña de navidad para todos los comercios y establecimientos de proximidad del centro de Granada. ¡Felices compras!