Celio llega al centro comercial La Gavia, llevando su concepto 'Be Normal' a Madrid

La nueva tienda de Celio, con más de 300 m², llega a Madrid con un aire de modernidad y con su lema 'Be Normal' por delante y su colección de ropa masculina a precios asequibles está pensada para cualquier edad, estilo y momento Celio, la marca de moda diseñada para vestir a los hombres en la vida cotidiana, ha inaugurado su nueva tienda en el Centro Comercial La Gavia de Madrid. Uno de los mayores espacios comerciales de la Comunidad de Madrid, en el que están presentes más de 127 firmas de moda, 26 de ellas de ropa masculina a las que se une la compañía francesa.

La marca llega a Madrid con su nuevo concepto de tienda, aún más grande y funcional, pero manteniéndose sencilla, para ayudar a los hombres a encontrar exactamente lo que buscan. Con un ambiente minimalista, relajado y moderno, la nueva boutique de Celio propone una experiencia de compra adaptada a las nuevas necesidades de consumo.

Pablo Badía, nuevo country Manager de Celio en España, indica que "el objetivo como marca de moda masculina referente en otros mercados, es conceptualizar y trasladar aquí a España el lema 'Be Normal', creando tiendas donde los clientes puedan acceder a todas las colecciones y centrarse en la variedad de prendas".

Así, Celio dispone en su nueva tienda de una gama de ropa diseñada para acompañar a cualquier hombre en su día a día, en cualquier ocasión y estación: en la oficina, por la noche, para hacer ejercicio o para relajarse durante el fin de semana. "Cualquier hombre, ya sea alto, bajo, más joven o más viejo, preocupado o no por la moda, puede lucir las prendas de Celio", señala Badía. "Celio se centra en los esenciales: para cada día, para cada estilo y para todas las edades, con buena calidad, a un buen precio".

El plan de expansión de Celio en España

Esta apertura, que da empleo a 7 personas en un local de 324 m², forma parte de la nueva etapa de la compañía francesa en el mercado español. Con ya 28 tiendas en España, y dando empleo a más de 150 personas, cuenta con un firme plan de expansión comercial para llevar sus prendas a todos los rincones del país.

En el corto plazo, Celio planea las próximas aperturas en España:

Cádiz (San Fernando) , CC Bahía Sur, el próximo mes de diciembre

, CC Bahía Sur, el próximo mes de diciembre La Jonquera, CC Gran Jonquera, en enero de 2025 Barcelona, CC SPLAU, prevista para abril de 2025