Cómo las puertas automáticas peatonales mejoran la seguridad en entornos comerciales e industriales

La seguridad y la accesibilidad se han convertido en prioridades fundamentales para los espacios comerciales modernos. En este contexto, las puertas automáticas peatonales desempeñan un papel crucial al garantizar el control eficiente de los accesos y proporcionar soluciones que combinan comodidad y protección. Estas tecnologías, cada vez más avanzadas, no solo facilitan el tránsito de personas, sino que también contribuyen significativamente a la seguridad global de los locales y edificios.

ASSA ABLOY, líder en el diseño e instalación de puertas automáticas, destaca cómo estas soluciones pueden reforzar la seguridad en diversos entornos, integrando tecnología de vanguardia y cumpliendo con estrictos estándares normativos.

Seguridad avanzada con puertas automáticas peatonales Las puertas automáticas peatonales de ASSA ABLOY están diseñadas para responder a las necesidades de seguridad en edificios comerciales, hospitales, aeropuertos y otras instalaciones con un elevado flujo de personas. Estas puertas cuentan con sistemas de sensores avanzados que permiten detectar movimientos y obstrucciones, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. Además, están equipadas con mecanismos que pueden restringir el acceso en situaciones de emergencia o en horarios no operativos, aumentando el nivel de control y protección.

Uno de los aspectos más destacados es la capacidad de estas puertas para cumplir con normativas de seguridad, como la EN 16005. Esta certificación asegura que las puertas automáticas sean completamente seguras para los usuarios, incluyendo niños, personas mayores o con movilidad reducida.

El diseño de estas puertas no solo promueve la seguridad, sino que también mejora la eficiencia energética, ya que se abren y cierran automáticamente según el flujo de personas, reduciendo la pérdida de climatización y contribuyendo a la sostenibilidad del edificio.

Adaptabilidad y mantenimiento para una seguridad constante ASSA ABLOY subraya la importancia de mantener las puertas automáticas en óptimas condiciones para garantizar su fiabilidad. La empresa ofrece servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguran el correcto funcionamiento de los mecanismos, minimizando riesgos y prolongando la vida útil de los equipos.

Además, las puertas automáticas peatonales son altamente personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de cada instalación. Pueden integrarse con sistemas de control de acceso, videovigilancia y alarmas, proporcionando un entorno completamente monitorizado y protegido.

Para espacios como hospitales, estas puertas pueden incorporar sistemas que permiten la apertura sin contacto, reduciendo la propagación de enfermedades y aumentando la seguridad sanitaria. En entornos comerciales, se pueden combinar con soluciones estéticas que refuercen la imagen corporativa del cliente.

Las puertas automáticas no solo optimizan el tránsito de personas, sino que también contribuyen a crear espacios más seguros y accesibles. Gracias a su innovación constante, ASSA ABLOY se posiciona como un actor clave en el desarrollo de soluciones de acceso automatizado que cumplen con los más altos estándares de seguridad.