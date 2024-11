Tecnotramit: "Falta presupuesto y experiencia colaborativa en la Administración para conseguir un parque de vivienda social y asequible suficiente"

Vicenç Hernández Reche: "Falta profesionalización en la gestión del alquiler público y hay demasiados players no especializados. En muchas ocasiones la externalización pasa por varias manos y esto merma el margen para la empresa finalista, que es la que soporta el riesgo laboral y reputacional" Tecnotramit participó en el 6º Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario. El CEO de la compañía, Vicenç Hernández Reche, y el CIO, Oriol Sabater, intervinieron en sendas mesas redondas para analizar la vivienda social y asequible en España y la revolución tecnológica en el sector inmobiliario.

En la mesa de Hernández Reche, se analizaron cuáles son los proyectos actuales que están en marcha para hacer frente a la problemática de vivienda en España; qué apetito inversor existe en el mercado; cómo ha impactado la Ley de Arrendamientos Urbanos en los precios y cómo está reaccionando el mercado; cómo se gestiona la venta de activos en alquiler; qué resultados ha tenido la ley de vivienda un año después; y cuál es la dimensión de la vivienda protegida en España. El CEO de Tecnotramit compartió mesa con Anna Puigdevall, directora general de API Catalunya, y Paco Campos, socio fundador de We Rent. El debate ha sido moderado por Alejandro Sancho, CEO de BServicer Básico.

Hernández Reche puso el énfasis en la necesidad de que "la Administración dote del presupuesto necesario a modalidades habitacionales como el alquiler social y la vivienda asequible". "Falta experiencia en los gobernantes y legisladores para poner en marcha una colaboración público-privada realmente efectiva a largo plazo y que genere beneficios para ambas partes".

El experto habló de los principales errores en la gestión del parque público los últimos años y recordó que la colaboración público-privada no es un sistema novedoso, pues ya fue un gran instrumento para el sector durante el siglo XX al dar alojamiento a familias que no podían acceder al mercado libre. "Entre 1940 y 1971, más del 80% del crecimiento del parque público de viviendas en España se debió a 6.200.000 viviendas protegidas, de las cuales, solo el 7%, alrededor de 430.000, fueron promovidas directamente por la Administración".

"Falta profesionalización en la gestión del alquiler público y hay demasiados players no profesionalizados, por lo que es necesario aplanar la cadena de valor. En muchas ocasiones la externalización pasa por varias manos. Esta verticalidad merma el margen para la empresa finalista, que es la quesoporta el riesgo laboral y reputacional y se lleva la parte más pequeña del margen", lamentó el economista y CEO de Tecnotramit.

Por su parte, Oriol Sabater, participó en la mesa redonda ‘Revolución tecnológica en el sector inmobiliario. Progreso de la IA en el sector’ en la que debatió sobre cómo la tecnología está acelerando la transformación digital del sector inmobiliario y cómo esta apoyará a sus procesos. Lo hizo junto a Teresa Diéguez, gestora de activos inmobiliario en Serveo, y Alberto Santos, partner en The Fringe/LABS.

El CIO de Tecnotramit explicó lo que puede aportar la IA a la gestión de activos inmobiliarios a través de los avances en la lectura, documentos y análisis de datos. "Los beneficios son claros: mejora en la calidad, reducción de tiempos de ejecución y transformación del servicio, orientando más a asesorar al cliente. No obstante, pueden darse incidencias como los problemas de adaptación y coste del cambio, el tiempo de implementación y las dificultades para concretar lo que la gente quiere", advirtió.

En este sentido, el experto citó a Steve Jobs al asegurar que "la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas", y señaló que las empresas de servicios inmobiliarios no son compañías tecnológicas, pues lo que ofrecen es "tecnología que trabaja al servicio de las personas, no al revés". "La tecnología es un medio para un fin menos costoso que el actual y que permite expandirlo y, por lo tanto, generar economías de escala", concluyó Sabater.