Galvañ Lacados apuesta por el vapor de alta presión para el cuidado de fachadas

El mantenimiento de fachadas es una necesidad ineludible para garantizar la preservación y estética de los edificios. Con el paso del tiempo, las superficies exteriores acumulan suciedad, contaminación y microorganismos que pueden comprometer su integridad y apariencia.

En este marco, la limpieza de fachadas con vapor de alta presión surge como una solución innovadora y eficiente para abordar estos problemas. Esta técnica combina tecnología avanzada y respeto por el medioambiente, y es una de las especialidades de Galvañ Lacados, una empresa alicantina con más de 15 años de experiencia en servicios de lacado, barnizado y mantenimiento integral de superficies.

Este método, además de ser efectivo, ofrece múltiples ventajas que lo posicionan como una alternativa sostenible y respetuosa con los materiales tratados.

Tecnología sostenible y adaptable a todas las superficies La limpieza de fachadas con vapor de alta presión destaca por su eficiencia y versatilidad. Este procedimiento es capaz de eliminar eficazmente suciedad, grafitis, grasas, moho, algas y residuos adheridos a una amplia variedad de superficies como ladrillo, piedra, hormigón y madera.

Al emplear vapor caliente a alta presión, se asegura un tratamiento cuidadoso que no daña los materiales sensibles y garantiza un acabado impecable. Además, el sistema empleado por Galvañ Lacados permite ajustar tanto la presión como la temperatura para adaptarse a las necesidades específicas de cada superficie, lo que lo convierte en una opción adecuada para trabajos delicados y exigentes.

Una de las ventajas más destacadas de este método es su compromiso medioambiental. Al prescindir en gran medida de productos químicos agresivos, se reducen significativamente los residuos contaminantes, lo que minimiza así el impacto ambiental.

La tecnología STEAMPLUS utilizada por la empresa supone un importante ahorro de recursos: más del 65% en consumo de agua, un 23% en energía y hasta un 93% en productos químicos. Esto no solo beneficia al medioambiente, sino que también responde a las necesidades de clientes que buscan soluciones sostenibles y seguras.

Un enfoque integral para el mantenimiento exterior Galvañ Lacados no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por la calidad y el compromiso en cada proyecto. Sus servicios abarcan desde la limpieza de fachadas hasta el mantenimiento de espacios industriales, escolares, comerciales y culturales. Además, realizan trabajos de desinfección que eliminan microorganismos como bacterias y hongos, lo que mejora la salubridad de los entornos tratados.

El equipo de la empresa se desplaza hasta las instalaciones de los clientes para realizar los trabajos in situ, y también ofrece un servicio de recogida en caso necesario. Estas soluciones no solo refuerzan la funcionalidad y el aspecto visual de los edificios, sino que también contribuyen a prolongar la vida útil de las estructuras, adaptándose a las exigencias de un sector que demanda eficiencia y sostenibilidad.

La apuesta de Galvañ Lacados por la limpieza con vapor refleja una clara tendencia hacia un futuro más responsable en el mantenimiento exterior, en el que tecnología, eficiencia y cuidado del medioambiente confluyen para ofrecer resultados de máxima calidad.