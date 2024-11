DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado una nueva entrevista exclusiva con el reciente campeón del mundo de MotoGP Jorge Martín. El piloto madrileño se sincera en DAZN y habla sobre sus sensaciones tras coronarse en la categoría reina, así como sobre su futuro en el Mundial. Este nuevo contenido se puede disfrutar totalmente gratis en DAZN.com sin necesidad de suscribirse a un plan de pago.



Martín siente que todavía vive en una nube: “La celebración aún está siendo. Creo que esto va para largo y, sobre todo, ese día fue increíble. Me he medio fisurado el menisco de las 14 horas saltando”.

Durante la entrevista Martín tiene la oportunidad de ver un vídeo de DAZN con las reacciones de su familia en el box justo en el momento de su victoria y reconoce que: “Son momentos bonitos, pero también duros, porque es el sueño de una vida, y se ve el sufrimiento puro (…) Yo siempre digo que es un título por mi familia, por mi gente, por mi equipo, por todos los españoles que han estado detrás de las televisiones intentando apoyar”.

El ‘89’ también se sincera sobre algunas de las dificultades que ha vivido hasta llegar a lo más alto: “Habré pasado por quirófano 15 o 20 veces. Todo eso ha sido mucho sufrimiento, pero es lo que me ha traído aquí, donde estoy. Al final estoy agradecido, aunque suene raro, por cada caída. Porque de todas he aprendido algo y todas me han llevado a ser quien soy hoy”.

Comparando el arranque de la presente temporada con la que está por venir, ‘Martinator’ se muestra mucho más optimista: “A principios de 2024 no tenía esas ganas, tuve un momento duro, de no tener ganas de ir a los test. Iba desmotivado. Y esto no me va a pasar este enero que viene, estaré preparado”.

Sobre su futuro tras llegar a la cima del motociclismo mundial, el piloto destaca que: “Todo lo que venga ahora es un regalo. Yo ya he cumplido el sueño de mi vida”. Aunque también añade: “Creo que tengo mucho margen de mejora y puedo seguir aprendiendo, que ese es mi objetivo, y si tengo algún título más cuando me retire será increíble”.

El catálogo de contenidos de MotoGP más completo

Esta nueva entrevista con Jorge Martín es solo el primero de un extenso catálogo de contenidos a la carta que ofrecerá DAZN durante la post temporada de MotoGP. En las próximas semanas se sumarán documentales y reportajes centrados en Ducati, los hermanos Espargaró o Maverick Viñales, con los que los aficionados podrán seguir disfrutando de su pasión hasta que arranque la temporada 2025.