Canarias Sin Deuda alerta sobre el riesgo de sobreendeudamiento y aconseja planificar las compras en estas fechas

La empresa especializada en cancelación de deuda a través de la Ley de Segunda Oportunidad ya ha logrado cancelar una suma total de más de 49 millones de deudas en toda España

En los últimos años, se ha disparado el número de casos de sobreendeudamiento. Canarias Sin Deuda se especializa en conseguir una segunda oportunidad a personas que se encuentran en situación de insolvencia a través del proceso de cancelación de deuda. Desde su origen ya han logrado cancelar más de 49 millones de deudas en todo el país.

Los expertos de Canarias sin Deuda alertan del riesgo que puede suponer para las personas que ya acumulan mucha deuda los períodos de gran consumo, debido al desconocimiento de los mecanismos de financiación y de sus altos intereses y a las compras impulsivas o innecesarias que pueden comprometer aún más economías domésticas débiles. Ante la llegada del Black Friday y de las próximas celebraciones navideñas, sus especialistas, ofrecen algunas recomendaciones para evitar sumar más deuda:

Establece un presupuesto claro y realista

“Durante el Black Friday, es fácil dejarse llevar y gastar más de lo que realmente puedes permitirte. La mejor manera de evitarlo es establecer un presupuesto claro antes de comenzar tus compras. Define una cantidad máxima que estés dispuesto a gastar y asegúrate de no sobrepasarla”, explica Arántzazu Rodríguez, coordinadora de la oficina de Canarias Sin Deuda en Tenerife.

Evita las compras impulsivas

Los comercios son especialistas en disponer los productos y descuentos de forma que, según te desplazas por el establecimiento, sientas la necesidad de comprar ciertos productos que previamente no consideraste en ningún caso. “Te recomendamos que antes de coger un producto pienses: ¿Realmente necesito esto? Si la respuesta es negativa, déjalo pasar”, propone.

Haz una lista de necesidades

Para evitar el gasto descontrolado desde Canarias Sin Deuda también recomiendan hacer una lista con aquellos productos que realmente son necesarios o se planea comprar. Al limitar las compras a una lista, será más fácil decir «no» a esas ofertas que no estaban en los planes.

Compara precios

Es posible que algunos comercios suban los precios antes del Black Friday para luego aplicar descuentos que no son tan destacados como parecen. Los expertos en deuda aconsejan investigar y comparar precios en diferentes tiendas antes de realizar la compra.

Por último, la experta de Canarias Sin Deuda recomienda priorizar el pago de deudas antes de hacer nuevas compras. Para las personas que acumulan deudas, es fundamental priorizar el pago de estas antes de realizar nuevas compras; seguir acumulando deudas podría conducir a una situación financiera insostenible.

Desde Canarias Sin Deuda recuerdan que “el verdadero propósito de este día es aprovechar las ofertas para mejorar tu economía, no para aumentar o caer en el endeudamiento”.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal creado para ayudar a personas, familias y autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas. Esta ley permite la cancelación o reestructuración de las deudas bajo ciertas condiciones, brindando la posibilidad de empezar de nuevo sin cargas económicas.

“El proceso de cancelación de deuda comienza analizando la situación de cada persona y planeando la estrategia a seguir. Luego es necesario recopilar la documentación necesaria para el expediente y, una vez estudiada, estaremos listos para redactar la solicitud de concurso”, señala Arántzazu Rodríguez.

Una vez presentada la solicitud y admitida a trámite, se inicia el concurso de acreedores que, dependiendo de la solución que tenga, durará más o menos, pero el resultado siempre será el mismo, la solicitud de la cancelación total o parcial de las deudas.

Contacto Canarias Sin Deuda: info@canariasindeuda.com y a través de la web