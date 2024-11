CORRECTA se une con el INCIBE para la recuperación de datos de dispositivos dañados por la DANA

Esta iniciativa de colaboración público-privada reúne, de manera voluntaria, a los mejores expertos en informática y ciberseguridad para la recuperación de datos con las máximas garantías de confidencialidad.

Este proceso implica tres aspectos clave como el análisis del daño, reparación o estabilización del dispositivo y extracción de los datos haciendo uso de herramientas avanzadas.

El objetivo común es apoyar a autónomos, así como pequeñas y medianas empresas a recuperarse tras el paso del temporal para que puedan retomar su actividad y economía lo antes posible.

El pasado 29 de octubre la Comunidad Valenciana y municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía quedaron devastados por el paso de una DANA. Miles de hogares, negocios, centros públicos y coches se inundaron dejando tras de sí una escena desoladora y una situación de vulnerabilidad para todos los residentes de esas zonas.

Cuando se cumple un mes de la tragedia y, aunque en una primera instancia no ha sido una prioridad, muchos de los afectados que buscan volver a la normalidad, restablecer sus negocios y poner en orden sus vidas necesitan recuperar los datos almacenados de ordenadores, móviles, tablets o discos duros que quedaron sumergidos bajo el agua durante horas. ¿Es posible recuperar los datos almacenados de dispositivos dañados? La respuesta es sí.

Cabe destacar que recuperar datos de dispositivos dañados por inundaciones supone una ardua tarea y un proceso delicado, a la par que complejo, que no siempre se consigue. Este proceso implica tres aspectos clave como el análisis del daño, reparación o estabilización del dispositivo y extracción de los datos haciendo uso de herramientas avanzadas.

Para que esto sea posible, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) junto al Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) han lanzado la iniciativa solidaria “Ayuda en Recuperación de Datos para Empresas Afectadas por la DANA” a la que se ha sumado CORRECTA, empresa especializada en ciberseguridad y recuperación de datos que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. De la mano de sus expertos y el tratamiento informático adecuado de cada dispositivo dañado llevarán a cabo la recuperación de estos datos, así como todos aquellos de carácter sensible tan importantes para restablecer los negocios afectados por la catástrofe.

Para solicitar esta ayuda se ha habilitado la página web informatica.ayuda-dana.es donde los afectados pueden rellenar un formulario para que los expertos puedan ponerse en contacto a la mayor brevedad. Recibirán, además, unas instrucciones para el tratamiento correcto del dispositivo que pueda garantizar la recuperación del contenido. Gracias a esta iniciativa serán muchos los que puedan recuperar los datos de sus dispositivos dañados y retomar sus negocios en la medida de lo posible.

Sobre CORRECTA:

CORRECTA es una empresa especializada en ofrecer soluciones de ciberseguridad personalizadas y con tecnologías avanzadas en sectores como defensa, banca, salud y gobiernos que abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes con servicios de hacking ético, monitorización continua y ciberinteligencia.