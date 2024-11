Tecnología Pixel LED, estrenada en el nuevo Peugeot 3008, es incorporada al nuevo Peugeot 5008

Con la llegada de la tecnología Pixel LED, estrenada en el Nuevo PEUGEOT 3008 e incorporada al Nuevo PEUGEOT 5008, la marca entra en una nueva etapa en la que la luz y sus posibilidades estéticas toman un nuevo protagonismo. El frontal de estos SUV revolucionarios es un fiel reflejo de las innovaciones que se pueden encontrar a bordo de este modelo y les dan la “allure” que hace de cada PEUGEOT un automóvil con una estética única, tanto de día como de noche.



La nueva firma luminosa, formada por las míticas tres garras, está organizada en torno al León rugiente que representa a la marca. Los grupos ópticos se funden sin ningún tipo de transición con la calandra, que no está delimitada por molduras y que va difuminándose hacia los lados. En el acabado GT, los Nuevos PEUGEOT 3008 y 5008 incorporan el sistema de iluminación Pixel LED, que permite disfrutar en todo momento de su máxima intensidad, sin molestar a los vehículos que se aproximan.



La gran innovación de las luces Pixel LED es fruto de 6 tecnologías avanzadas, 3 de ellas aplicadas a la iluminación de cruce y otras tres a las de carretera. En los faros de cruce, la luz de flexión estática (SBL) proporcionan iluminación adicional en curvas si se circula hasta 70 Km/h, que se regula dependiendo de factores como el radio de la curva y la velocidad del vehículo. En cualquier giro entra en marcha, además, la luz de flexión digital (DBL), que mueve la intensidad del haz luminoso en la dirección de la curva. Asimismo, el sistema de iluminación frontal (AFS) optimiza automáticamente la distribución de las luces en función del tipo de carretera, las condiciones ambientales y el perfil de conducción, asegurando, en todo momento, la mejor visibilidad.



Por otra parte, la luz de carretera antideslumbramiento (GFHB) crea un área con una intensidad luminosa más baja alrededor de los vehículos que se detecan en el área de iluminación frontal. La señal de tráfico antideslumbrante (TSAG) detecta objectos reflectantes y reducen la intensidad de la luz hacia ellos, para aumentar el confort visual. En cuanto al refuerzo de la luz de carretera (HBB) los faros proporcionan una intensidad de luz adicional en el centro del área de iluminación a velocidades altas, ofreciendo una mayor visibilidad cuando se circula más rápido.

Desde su primer automóvil, el PEUGEOT Type 1 de 1889, la marca del León se ha caracterizado por los avances técnicos y estéticos que ha ido incorporando en los sistemas de iluminación de sus vehículos. Desde los faros ocultos bajo la calandra del PEUGEOT 402 a los “ojos de Sofía Loren” del PEUGEOT 504 o la mirada felina del PEUGEOT 206 la firma francesa no ha dejado de innovar en materia de tecnología y diseño.



La aparición de la tecnología LED, o diodos emisores de luz, ha revolucionado por completo tanto las capacidades de iluminación como la forma de los grupos ópticos. Los LED ofrecen una mayor libertad para la creación de los componentes de iluminación, al no estar sujetos a las limitaciones de tecnología anteriores (halógenos y de xenón) en cuanto a formas y tamaños. Además, ofrecen una mayor longevidad, de 10 a 15 veces superior a la de los halógenos, y consumen poca electricidad, lo que contribuye a reducir las emisiones de CO2.

Pionera en su incorporación al automóvil en 2003, con los pilotos traseros del PEUGEOT 307 CC, la marca no ha dejado de explorar las posibilidades de esta tecnología, que llegaría a los grupos ópticos delanteros en 2013, con el lanzamiento de la segunda generación del PEUGEOT 308.

Hasta 8 años de tranquilidad con Peugeot Allure Care

Toda la gama PEUGEOT, independientemente de la energía seleccionada, se beneficia de las ventajas de PEUGEOT Allure Care, una garantía a la que pueden acogerse de forma gratuita los vehículos nuevos que realicen las operaciones de mantenimiento preconizadas por la marca durante 8 años o 160.000 kilómetros en talleres de la Red de Servicios Oficiales PEUGEOT.

La sustitución y reparación de piezas mecánicas, eléctricas o electrónicas defectuosas, incluida la mano de obra, están cubiertas por PEUGEOT Allure Care, que está disponible en la última generación de la gama Peugeot 100% eléctrica y ahora también en la gama térmica e híbrida enchufable, para pedidos realizados entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024.

