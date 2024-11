Negocios locales, hora de olvidar Facebook y trabajar Google My Business, según Libo Marketing

Durante un largo período de tiempo, Facebook ha sido la red principal para negocios locales. A falta de presupuesto para una web completa, Facebook ha servido a pequeñas empresas para promover sus tiendas y estar en contacto con los usuarios en internet.

Sin embargo, a día de hoy, Facebook es un escaparate invisible a como lo era anteriormente, especialmente si el objetivo del negocio es promocionarse para las personas de la misma ciudad. Para llevar a cabo esta búsqueda de clientes de la misma localización, según Libo Marketing, una agencia SEO en Madrid, las empresas deben crearse y optimizar perfiles en Google My Business.

En esta plataforma gratuita del propio Google, las empresas promocionan su negocio con una ficha que les localiza en Google Maps y se posicionan en las búsquedas de los usuarios.

Accesible, visible y rentable Google My Business permite a las empresas geolocalizar sus negocios físicos para colocarlos en Google Maps. Cuando un usuario realiza una búsqueda en Google como “restaurantes en Madrid” aparece una selección de fichas de restaurantes con su localización en el mapa. Así, los usuarios saben qué restaurantes hay en la zona, dónde se encuentran, los horarios de apertura e incluso reseñas de otros usuarios que han visitado el local previamente.

Si una empresa no aparece en esta selección, pero se encuentra en la misma localización, es como si no existiera, según Libo Marketing. Aunque la empresa tenga un sitio web, los usuarios priorizarán las fichas de Google My Business para sus búsquedas locales.

Por ello, se recomienda tener un perfil en esta plataforma de Google, ya que es accesible para todos de forma gratuita y da visibilidad frente a los resultados de sitios web generales.

Posicionamiento e información Los usuarios que buscan negocios locales como una peluquería o un restaurante no buscan saber sobre la empresa en profundidad, según Libo Marketing. Cuando un usuario busca “peluquería en Alcalá de Henares” quiere encontrar la peluquería más cercana y accesible, con el mejor horario para él y las mejores reseñas.

Es por eso que la información de la ficha de Google My Business debe estar lo más optimizada posible. Hay que incluir datos como el nombre del negocio, la función, la dirección exacta, el horario de apertura, un teléfono para llamar o un botón para reservar. Si la empresa tiene toda la información que el usuario busca y confía en ella gracias a la transparencia en los datos, las posibilidades de conversión aumentan.

En consecuencia, según Libo Marketing, tener un perfil de Google My Business bien optimizado, donde los usuarios dejen reseñas continuamente o realicen llamadas directas desde ahí, se recompensará en posicionamiento SEO, ya que Google valora un perfil trabajado, activo y con buena experiencia para el usuario.