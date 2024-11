El 60% de los españoles quiere viviendas sostenibles

Según la inmobiliaria de lujo K&N Elite este desafío supone una gran oportunidad para la industria de la construcción y para los propietarios de viviendas, ya que las reformas no solo mejoran la eficiencia energética, sino que también aumentan el valor de las propiedades y la calidad de vida de los residentes La demanda de viviendas sostenibles, impulsada por una creciente conciencia ambiental y la necesidad de máxima eficiencia energética, es el nuevo paradigma del mercado inmobiliario español, con crecimiento estimado del 30% en la demanda de este tipo en viviendas en 2024. Según diferentes estudios, la sostenibilidad es un factor clave en la decisión de compra de seis de cada diez españoles.



La inmobiliaria de lujo K&N Elite es muy consciente de esta importante evolución del mercado, ya que cada día más ve como sus clientes tanto nacionales como internacionales muestran su interés por adquirir viviendas con altas calificaciones de sostenibilidad. Una tendencia que es especialmente clara para los jóvenes y para todos los constructores de nueva vivienda, donde la apuesta por sistemas de arquitectura sostenible es ya una realidad incuestionable.



Para Rafael Santana, Director de K&N Elite Madrid "la vivienda sostenible en España representa una evolución necesaria y beneficiosa en el sector de la construcción. Con el aumento de la demanda, la implementación de nuevas tecnologías y el apoyo gubernamental a través de planes de recuperación y rehabilitación, España está bien posicionada para liderar en la construcción de viviendas que sean respetuosas con el medio ambiente y eficientes en el uso de recursos". Además, añade, "a medida que sean más las personas y empresas que reconozcan los beneficios de la sostenibilidad, asistiremos a un crecimiento continuo en este sector, mejorando tanto el medio ambiente como la calidad de vida de los ciudadanos. A todo esto, hay que sumar las ayudas del Gobierno de España con su Plan de Recuperación que son sin lugar a duda un gran impulso y un gran desafío para nuestro país".



Sin embargo, el 70% del parque de viviendas de España requiere reformas o rehabilitaciones para cumplir con los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Un desafío a corto plazo si se quiere cumplir la Directiva de Eficiencia Energética de Edificación de la Unión Europea (UE), que establece que, en 2030, para salir al mercado, todos los edificios deberán tener un nivel de eficiencia energética por encima de la letra E.



Viviendas pasivas, viviendas ecológicas y materiales sostenibles

Por un lado, el diseño pasivo es una de las estrategias más importantes en la arquitectura sostenible. Su objetivo es aprovechar al máximo la energía natural del entorno, minimizando el uso de sistemas mecánicos de calefacción y refrigeración. Las viviendas con diseño pasivo suelen estar orientadas para maximizar la captación de luz solar y permitir la ventilación cruzada, lo cual ayuda a mantener una temperatura interior confortable durante todo el año. Además, incluyen elementos de sombra como aleros y vegetación para reducir la ganancia de calor en verano y maximizarla en invierno.



Por otro lado, el diseño ecológico incorpora características como techos verdes y muros verdes, que no solo aíslan térmicamente la vivienda, sino que también reducen la escorrentía de agua de lluvia y proporcionan hábitats para la fauna local. Estas características ayudan a reducir la huella de carbono y mejoran la eficiencia energética de la vivienda.



Y para finalizar, el uso de materiales sostenibles es crucial en la construcción de viviendas ecológicas. Entre los materiales más utilizados se encuentran la madera certificada, los bloques de tierra comprimida, el aislamiento de fibra de celulosa y los paneles de bambú. Estos materiales son respetuosos con el medio ambiente a la vez que ofrecen excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.



Tendencias en arquitectura sostenible

Diseño biofílico: La conexión con la naturaleza se vuelve fundamental. Los diseños incorporan elementos naturales como plantas y agua, y aprovechan la luz natural para mejorar el bienestar de los habitantes



Rehabilitación y reutilización de construcciones. Es una tendencia clave en la arquitectura sostenible. En lugar de demoler edificios antiguos, se opta por renovarlos y adaptarlos a las necesidades contemporáneas, preservando el patrimonio histórico y reduciendo la generación de residuos



Construcción modular y prefabricada. Se está convirtiendo en una opción popular debido a su eficiencia medioambiental y rapidez de ejecución. Los componentes se fabrican en entornos controlados y luego se ensamblan in situ, minimizando el desperdicio de materiales y reduciendo el ambiental



Nuevas tecnologías en la construcción. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la fabricación en 3D, están revolucionando la industria de la construcción. Estas herramientas mejoran la eficiencia en la planificación, ejecución y mantenimiento de los proyectos, optimizando la gestión de recursos y aumentando la seguridad y sostenibilidad de las construcciones



Modelos de vivienda colaborativa: El "build to rent" y el derecho de uso son tendencias emergentes. Estos modelos ofrecen viviendas sostenibles y asequibles, promoviendo comunidades más colaborativas y sostenibles. Proyectos como La Pinada en Valencia son ejemplos destacados de este enfoque



Iniciativas y proyectos destacados

El Plan de Recuperación del Gobierno de España incluye importantes iniciativas para la rehabilitación sostenible del parque de viviendas. Hasta abril de 2024, se han aceptado 197.349 actuaciones y 317.509 están en estudio, con una inversión significativa destinada a la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética de los edificios



Beneficios económicos y ambientales

La inversión en viviendas sostenibles no solo tiene beneficios ambientales, también económicos. Las viviendas eficientes energéticamente reducen los costos de calefacción y refrigeración, y las tecnologías sostenibles pueden incrementar el valor de reventa de las propiedades. Además, el uso de materiales locales y sostenibles puede estimular la economía local y reducir la dependencia de materiales importados.