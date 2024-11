Repara tu Deuda abogados cancela 25.000 € en Lugo (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada es una madre de cuatro hijos que, con sus ingresos, no pudo hacer frente a todos los gastos Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Lugo (Galicia). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Lugo (Galicia) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 25.000 euros que no podía asumir.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia tiene su origen en el sostenimiento económico de sus cuatro hijos. Además, es madre soltera y toda la responsabilidad económica recae sobre ella. Le fueron ofreciendo préstamos, pero entre intereses y seguros no pudo hacer frente a todo”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para que personas en estado de insolvencia puedan empezar una nueva vida, sin las preocupaciones angustiantes por sus deudas. De esta forma, se reactivan en la economía y operan con total normalidad”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado superar la cifra de 290 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad crece como consecuencia de que son muchos los que necesitan acudir a este mecanismo y también debido a la agilización del proceso tras la reforma de septiembre de 2022.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos concretos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app, disponible para Android y para IOS y bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total y reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.